Пассажирка самолёта упала на трапе в аэропорту Толмачёво — она сломала плечо и ищет свидетелей

Жительница Норильска поскользнулась на трапе во время посадки в Новосибирске, теперь она хочет подать жалобу Фото: Александр Ощепков

2 января жительница Норильска Лариса летела из Новосибирска в Омск, чтобы оттуда отправиться в Казахстан. Она поскользнулась на трапе и ударилась плечом. Позже выяснилось, что у неё перелом. Теперь женщина ищет свидетелей инцидента, чтобы написать жалобу в Толмачёво.

Лариса рассказала корреспонденту НГС, что пассажиров того рейса не подвозили к самолёту на автобусе. На посадку все шли пешком, и она была в числе первых.

— Когда поднималась по трапу, то поскользнулась и упала, ударилась плечом. Служащий, который рядом стоял, даже не помог мне, — объяснила Лариса.



Уже в самолёте стюард попросил у пассажирки посадочный талон. Лариса объяснила, что ей неудобно его доставать, потому что у неё болит рука. Но она всё равно показала билет, после чего стюард спросил о её травме: «Что ж вы никому не сообщили?».

— А я думала, что там просто ушиб. В полёте по громкой связи спросили, есть ли на борту врач, но его не оказалось, — говорит женщина.

От Омска до Казахстана Ларису на машине довезли друзья. Там она обратилась в больницу, где выяснилось, что плечо сломано. Пострадавшей наложили гипс.

Из Новосибирска в Омск женщина летела на самолёте компании S7. Там подтвердили, что такой инцидент действительно случился.

— Во время посадки пассажиров на борт старший бортпроводник обратил внимание, что одна из пассажиров поскользнулась и упала на трапе, предложил ей помощь. Женщина от помощи отказалась. В полете она жаловалась на боль в руке, однако от предложения воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки или вызвать медиков в аэропорт прилета также отказалась. По прилету, по просьбе пассажира, экипаж помог ей надеть верхнюю одежду, — рассказали в пресс-службе компании.



Женщина ищет других пассажиров этого рейса, которые видели момент её падения Фото: Лариса

Лариса хочет найти свидетелей происшествия, которые могли бы подтвердить, что она получила травму именно в аэропорту.

— Трап был подвозной, на нём был снег — то есть его не почистили. Сотрудник аэропорта стоял не на своём месте, в метрах 1,5. Был занят в своём телефоне. Мог бы хоть предупредить, что трап скользкий. Но он даже не помог мне упавшие на землю вещи поднять, не то, чтобы мне помочь, — объяснила женщина свои претензии. Ситуацию с трапом прокомментировали в пресс-службе аэропорта Толмачёво. — Трап находился в эксплуатационном состоянии. Жалоб от пассажира по данному случаю в аэропорту зафиксировано не было. При наличии ущерба пассажир может потребовать компенсацию в претензионно-исковом порядке, — говорится в ответе сайту НГС. Лариса хочет обратиться с жалобой на аэропорт, для этого она ищет очевидцев, которые могли заметить момент падения на трапе. Лариса предполагает, что это могла видеть пара, которая шла следом за ней. Если вы стали свидетелем этого происшествия, то сообщите об этом по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

