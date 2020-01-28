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Дороги и транспорт

Горожане делятся фотографиями ремонта дорог в Новосибирске — асфальт и бордюры укладывают на снег

Странный ремонт заметили в разных частях города

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На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

Новосибирские дорожники стали укладывать дорожное покрытие и бордюрные камни в снег — фотографии с этим процессом горожане публикуют в социальных сетях. 

Например, дорожные службы на улице Демьяна Бедного ремонтируют дорогу, несмотря на слякоть. 

— Сфотографировал сегодня, в 14:00 примерно, по улице Демьяна Бедного, 47. Напротив Городской центр организации дорожного движения. Я уже уезжал и запечатлел только этот момент, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Дмитрий Смотров. 

Накануне другой новосибирец стал свидетелем того, как ремонтная бригада укладывает бордюр прямо на снег. 

— Вчера вечером на улице Гурьевская, на трамвайной остановке «Октябрьский рынок». Я там недалеко работаю и удивился такому безобразию, прямо на снег укладывают, бетон заливают, поребрики эти укладывают для того, чтобы летом всё разрушилось. Там ещё делают, на следующей остановке, дальше по трамвайным путям, всё это придет в негодность в итоге, — рассказал мужчина. 

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию, чтобы прояснить ситуацию с ремонтом. 

Перед тем как укладывать бордюр рабочие разровняли снег&nbsp;

Перед тем как укладывать бордюр рабочие разровняли снег 

Бетон заливали прямо на снег&nbsp;

Бетон заливали прямо на снег 

В октябре прошлого года НГС приводил экспертные мнения координатора сервиса «РосЯмы» и эксперта по качеству автодора о дорожных работах в непогоду

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КОММЕНТАРИИ (69)

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28 янв 2020 в 16:47

Просто слов нет цензурных! Локоть, это ведь по муниципальному контракту делали?! Не проще было деньги из окна мерии выкинуть?

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28 янв 2020 в 16:45

До такого дурдома могли додуматься только в нашей мэрии. Ни какими новыми технологиями пусть даде не пытаются прикрываться, даже по фото видно нарушение.

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28 янв 2020 в 16:45

Освоено.