На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

Новосибирские дорожники стали укладывать дорожное покрытие и бордюрные камни в снег — фотографии с этим процессом горожане публикуют в социальных сетях.



Например, дорожные службы на улице Демьяна Бедного ремонтируют дорогу, несмотря на слякоть.

— Сфотографировал сегодня, в 14:00 примерно, по улице Демьяна Бедного, 47. Напротив Городской центр организации дорожного движения. Я уже уезжал и запечатлел только этот момент, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Дмитрий Смотров.

Накануне другой новосибирец стал свидетелем того, как ремонтная бригада укладывает бордюр прямо на снег.