Новосибирские дорожники стали укладывать дорожное покрытие и бордюрные камни в снег — фотографии с этим процессом горожане публикуют в социальных сетях.
Например, дорожные службы на улице Демьяна Бедного ремонтируют дорогу, несмотря на слякоть.
— Сфотографировал сегодня, в 14:00 примерно, по улице Демьяна Бедного, 47. Напротив Городской центр организации дорожного движения. Я уже уезжал и запечатлел только этот момент, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Дмитрий Смотров.
Накануне другой новосибирец стал свидетелем того, как ремонтная бригада укладывает бордюр прямо на снег.
— Вчера вечером на улице Гурьевская, на трамвайной остановке «Октябрьский рынок». Я там недалеко работаю и удивился такому безобразию, прямо на снег укладывают, бетон заливают, поребрики эти укладывают для того, чтобы летом всё разрушилось. Там ещё делают, на следующей остановке, дальше по трамвайным путям, всё это придет в негодность в итоге, — рассказал мужчина.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию, чтобы прояснить ситуацию с ремонтом.
В октябре прошлого года НГС приводил экспертные мнения координатора сервиса «РосЯмы» и эксперта по качеству автодора о дорожных работах в непогоду.