«Очереди там просто бешеные»: в поликлинике на МЖК — наплыв пациентов и конфликты в коридорах

В Новосибирске городская клиническая поликлиника
Учреждение обслуживает население двух крупных микрорайонов (Плющихинский и МЖК), а также нескольких прилегающих улиц в районе Гусинобродского тракта. Из-за большого числа пациентов там регулярно возникают конфликты и многочасовые очереди.
Отзыв о посещении ГКП
«Очередь просто ад. Мы просидели ровно 20 минут, за это время было несколько скандалов в очереди, а две женщины умудрились завязать драку. У людей нервы на пределе и всё это из-за организации работы поликлиники и процедурного кабинета. При этом кровь на разные анализы из вены и пальца сдаётся в разных кабинетах, во втором кабинете была такая же очередь, при этом врач без зазрения совести выписала направления в эти два кабинета в одно и то же время. Это как должен человек один, отстоять две очереди одновременно?» — возмутилась она. Также в своём отзыве она пожаловалась на отсутствие отдельной женской консультации.
Корреспондент НГС побывала в поликлинике в один из самых загруженных дней, а также направила запрос в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, когда здесь появится отдельная женская консультация или увеличится число гинекологических кабинетов.
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— Очереди здесь были всегда. Занимай, не занимай заранее, но где-то так ориентируюсь, что в 10 точно закончат. До стольки времени кровь принимают, — рассказала одна из пациенток поликлиники
По словам другой пациентки Татьяны — молодой мамы, сложность есть только с записью на первый приём, а потом уже врачи сами записывают на следующее посещение.
— Они чётко назначают день и время — и всё. Сюда приходишь и сразу попадаешь на приём. Только если время своё не пропускать. А вот так сидишь — конечно, народу много, но врачи как-то стараются. А очереди и конфликты бывают, но в каких-то других кабинетах — либо к терапевту, либо на УЗИ. Ну и в кабинете сдачи крови тоже, очереди там просто бешеные, люди чуть ли не на улице уже запись ведут, — поделилась она.
Татьяна добавила, что, когда приходится сдавать кровь, она сидит в общей очереди, «как все».
— Тут и беременные, и с детьми, и без детей. Все сидят и ждут. Но вариантов нет, хочется ведь, чтобы было близко, рядом с домом, особенно когда работаешь и нужно побыстрее.
Больше, чем очереди, Татьяну, по её признанию, пугают кашляющие пациенты, которые занимают очереди по соседству с акушерско-гинекологическим кабинетом.
Ещё одна пациентка поликлиники
— Если мне не надо работать, вот как сегодня, я прихожу к часам восьми. Если я работаю, то прихожу где-то без десяти шесть. Тогда я попадаю первая или вторая, — пояснила Ирина.
Сама она старается обращаться в поликлинику как можно реже, и то только за больничным.
— Хуже больницы нету. Я здесь уже 27 лет живу, всегда непросто к врачу попасть, но раньше всё равно не так было. А как новые дома построили, так всё. Поэтому не надо болеть, — сообщила Ирина.
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В Министерстве здравоохранения пояснили, что Городская клиническая поликлиника обслуживает
— Все службы ГБУЗ НСО «ГКП
Однако ситуация может улучшиться — 1 апреля в поликлинике планируется открыть дополнительно один терапевтический и один акушерско-гинекологический участок. На этот год также запланировано строительство поликлиники с акушерско-гинекологическим отделением на территории Плющихинского жилмассива, её мощность — 800 посещений в смену.
В министерстве также уточнили, что переполненная поликлиника на МЖК одна из 13 в городе, не имеющих в своей структуре женской консультации.
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