«Очереди там просто бешеные»: в поликлинике на МЖК — наплыв пациентов и конфликты в коридорах

Чтобы попасть в процедурный кабинет и успеть на работу, пациенты приходят к поликлинике в 6 утра. Сам врач начинает приём только в 7:30 Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске городская клиническая поликлиника № 2 на Лазурной в Октябрьском районе оказалась в сложной ситуации из-за наплыва пациентов. Здесь принимают в два раза больше человек, чем позволяет плановая мощность. Учреждение обслуживает население двух крупных микрорайонов (Плющихинский и МЖК), а также нескольких прилегающих улиц в районе Гусинобродского тракта. Из-за большого числа пациентов там регулярно возникают конфликты и многочасовые очереди.

Отзыв о посещении ГКП № 2 опубликовала на сервисе Flamp одна из её пациенток.



«Очередь просто ад. Мы просидели ровно 20 минут, за это время было несколько скандалов в очереди, а две женщины умудрились завязать драку. У людей нервы на пределе и всё это из-за организации работы поликлиники и процедурного кабинета. При этом кровь на разные анализы из вены и пальца сдаётся в разных кабинетах, во втором кабинете была такая же очередь, при этом врач без зазрения совести выписала направления в эти два кабинета в одно и то же время. Это как должен человек один, отстоять две очереди одновременно?» — возмутилась она. Также в своём отзыве она пожаловалась на отсутствие отдельной женской консультации.

Корреспондент НГС побывала в поликлинике в один из самых загруженных дней, а также направила запрос в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, когда здесь появится отдельная женская консультация или увеличится число гинекологических кабинетов.

«Лучше приезжать к 6 утра» — пациенты о том, как попасть к врачу на приём

— Очереди здесь были всегда. Занимай, не занимай заранее, но где-то так ориентируюсь, что в 10 точно закончат. До стольки времени кровь принимают, — рассказала одна из пациенток поликлиники № 2 . Она пришла к 8 утра сдать кровь из вены, спустя 40 минут после прихода продолжала ждать своей очереди.



По словам другой пациентки Татьяны — молодой мамы, сложность есть только с записью на первый приём, а потом уже врачи сами записывают на следующее посещение.

— Они чётко назначают день и время — и всё. Сюда приходишь и сразу попадаешь на приём. Только если время своё не пропускать. А вот так сидишь — конечно, народу много, но врачи как-то стараются. А очереди и конфликты бывают, но в каких-то других кабинетах — либо к терапевту, либо на УЗИ. Ну и в кабинете сдачи крови тоже, очереди там просто бешеные, люди чуть ли не на улице уже запись ведут, — поделилась она.

Татьяна добавила, что, когда приходится сдавать кровь, она сидит в общей очереди, «как все».

— Тут и беременные, и с детьми, и без детей. Все сидят и ждут. Но вариантов нет, хочется ведь, чтобы было близко, рядом с домом, особенно когда работаешь и нужно побыстрее.



Утром перед поликлиникой сложно припарковать машину — все места заняты. Поэтому некоторые водители ставят автомобили во дворах Фото: Александр Ощепков

Больше, чем очереди, Татьяну, по её признанию, пугают кашляющие пациенты, которые занимают очереди по соседству с акушерско-гинекологическим кабинетом.

Ещё одна пациентка поликлиники № 2 Ирина рассказала, что лучше приходить в поликлинику до её открытия, то есть до 7:30 утра.



— Если мне не надо работать, вот как сегодня, я прихожу к часам восьми. Если я работаю, то прихожу где-то без десяти шесть. Тогда я попадаю первая или вторая, — пояснила Ирина.

Сама она старается обращаться в поликлинику как можно реже, и то только за больничным.

— Хуже больницы нету. Я здесь уже 27 лет живу, всегда непросто к врачу попасть, но раньше всё равно не так было. А как новые дома построили, так всё. Поэтому не надо болеть, — сообщила Ирина.

«Плановая мощность превышена в 2 раза», — ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения пояснили, что Городская клиническая поликлиника обслуживает 35 581 взрослого человека. Из этого количества 20 467 — женщины. Для них в поликлинике работает акушерско-гинекологическое отделение с пятью участками. Все они, как подчеркнули в министерстве, укомплектованы акушерами-гинекологами на 100%.

— Все службы ГБУЗ НСО «ГКП № 2 » в настоящее время функционируют в условиях нехватки площадей. Плановая мощность, рассчитанная на 250 посещений в смену, фактически превышена в два раза, — добавили в Минздраве.

