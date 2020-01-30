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Аферисты убедили сибирячку скачать приложение и оформили на неё кредит. Рассказываем схему обмана

С помощью приложения удаленного доступа мошенники вошли в личный банковский кабинет девушки

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По словам девушки, злоумышленники подгоняли её в телефонном разговоре

По словам девушки, злоумышленники подгоняли её в телефонном разговоре

Жительница Новосибирска Светлана Бачурина столкнулась с телефонным мошенничеством — злоумышленники ввели девушку в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей. Деньги перевели на чужой счёт.

Как оформили кредит?

Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Бачурина, мошенники позвонили ей на мобильный и представились сотрудниками Сбербанка. По телефону девушке сказали, что её данные были похищены, а сейчас со счетов пытаются снять деньги. Аферисты даже отправили Бачуриной СМС-подтверждение с номера 900. 

— Они сказали, что нужно установить приложение-поддержку, которое проверит устройство и приложение Сбербанка на вирусы от мошенников. Я установила приложение. Как я поняла, я дала им удаленный доступ к своему телефону. Они зашли в мой кабинет Сбербанка и оформили кредит, объясняя это тем, что работает робот и ищет мошеннические вирусы. Таким образом, они взяли кредит и вывели деньги на непонятную мне платежную систему, — рассказала девушка. 

По словам Бачуриной, после этого она сразу же положила трубку и позвонила на официальный номер Сбербанка с просьбой приостановить этот перевод. Но там сообщили, что не имеют права приостановить платеж и могут только заблокировать карту. 

Что ответил банк?

Мошенники оформили на Светлану кредит на 86 тысяч рублей, а 76,5 тысяч успели вывести с её счета. В банке девушке сообщили, что не видят оснований для возврата средств, потому что вход в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» произвели с использованием персональных средств доступа, а операция была произведена в интернете с использованием одноразового кода. 

Приложение, которое по рекомендации мошенников установила Светлана, называется TeamViewer (позволяет удалённое управление устройствами) и доступно в Play Market. 

— Уже потом я увидела, что у него куча плохих отзывов о том, что не нужно скачивать это приложение, это мошенники. Я, конечно, это не проверила, потому что они меня загнали в такой ступор, объяснять ничего не стали, говорили, что это это нужно сделать моментально. У них эта схема отработана идеально, до мелочей. Я испугалась, потому что они сказали, что звонят с головного офиса управления поддержки клиентов. До того грамотная речь, все эти словечки колл-центра, все отработано было. Ни малейшей запиночки, ни секунды, чтобы мне вставить слово или задуматься. И я не думала, что в приложении можно так просто взять кредит. Там в течение 5 минут мне упали деньги, и они их перевели, — подчеркнула Бачурина. 

Сейчас Светлана написала заявление в полицию — там девушке сказали, что подобная схема используется не первый раз. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что подобных заявлений поступает много и найти информацию по заявлению Светланы Бачуриной трудно. Корреспондент НГС отправил запрос в МВД, чтобы получить комментарий. 

Как можно избежать подобных ситуаций?

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк сообщили, что при подобных ситуациях нужно сразу обращаться в правоохранительные органы: 

— На сайте банка представлена подробная информация о рекомендациях по безопасности и противодействию мошенникам. Кроме того, на сайте есть подробный разбор распространенных приёмов злоумышленников. Также отметим, что при звонке клиенту сотрудник банка всегда обращается по имени-отчеству, никогда не просит конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-пароли банка; никогда не требует совершать операций с картой. В случае, если мошеннические действия все же не удалось предупредить, мы рекомендуем незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы найти злоумышленников, — рассказали корреспонденту НГС в банке. 

В начале января с жестоким способом мошенничества столкнулась жительница Новосибирска Ольга Власова. Аферисты взломали её аккаунт в Instagram и создали пост о том, что её полуторагодовалая дочь попала в ДТП. На призывы собрать деньги на лечение девочки откликнулись несколько подписчиков.

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КОММЕНТАРИИ (31)

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30 янв 2020 в 08:08

Ну так-то тимвьюер - одна из самых полезных прог)) какие "плохие отзывы"?)
А сибирячка эта глупая. В принципе, 76 тысяч за урок - недорого.

30 янв 2020 в 08:09

Это не тимвьювер мошенники,это голову включать надо...девушке. До чего неграмотность дошла-не знает,что за приложение такое,а туда же-скачивать...

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30 янв 2020 в 08:10

TeamViewer не мошенническая программа, она позволяет лишь подключиться к устройству. А дальше уже зависит у кого какие намерения.