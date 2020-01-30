Аферисты убедили сибирячку скачать приложение и оформили на неё кредит. Рассказываем схему обмана

По словам девушки, злоумышленники подгоняли её в телефонном разговоре Фото: Александр Ощепков

Жительница Новосибирска Светлана Бачурина столкнулась с телефонным мошенничеством — злоумышленники ввели девушку в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей. Деньги перевели на чужой счёт.

Как оформили кредит? Как рассказала корреспонденту НГС Светлана Бачурина, мошенники позвонили ей на мобильный и представились сотрудниками Сбербанка. По телефону девушке сказали, что её данные были похищены, а сейчас со счетов пытаются снять деньги. Аферисты даже отправили Бачуриной СМС-подтверждение с номера 900.

— Они сказали, что нужно установить приложение-поддержку, которое проверит устройство и приложение Сбербанка на вирусы от мошенников. Я установила приложение. Как я поняла, я дала им удаленный доступ к своему телефону. Они зашли в мой кабинет Сбербанка и оформили кредит, объясняя это тем, что работает робот и ищет мошеннические вирусы. Таким образом, они взяли кредит и вывели деньги на непонятную мне платежную систему, — рассказала девушка. По словам Бачуриной, после этого она сразу же положила трубку и позвонила на официальный номер Сбербанка с просьбой приостановить этот перевод. Но там сообщили, что не имеют права приостановить платеж и могут только заблокировать карту. Что ответил банк? Мошенники оформили на Светлану кредит на 86 тысяч рублей, а 76,5 тысяч успели вывести с её счета. В банке девушке сообщили, что не видят оснований для возврата средств, потому что вход в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» произвели с использованием персональных средств доступа, а операция была произведена в интернете с использованием одноразового кода.

Приложение, которое по рекомендации мошенников установила Светлана, называется TeamViewer (позволяет удалённое управление устройствами) и доступно в Play Market. — Уже потом я увидела, что у него куча плохих отзывов о том, что не нужно скачивать это приложение, это мошенники. Я, конечно, это не проверила, потому что они меня загнали в такой ступор, объяснять ничего не стали, говорили, что это это нужно сделать моментально. У них эта схема отработана идеально, до мелочей. Я испугалась, потому что они сказали, что звонят с головного офиса управления поддержки клиентов. До того грамотная речь, все эти словечки колл-центра, все отработано было. Ни малейшей запиночки, ни секунды, чтобы мне вставить слово или задуматься. И я не думала, что в приложении можно так просто взять кредит. Там в течение 5 минут мне упали деньги, и они их перевели, — подчеркнула Бачурина. Сейчас Светлана написала заявление в полицию — там девушке сказали, что подобная схема используется не первый раз. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что подобных заявлений поступает много и найти информацию по заявлению Светланы Бачуриной трудно. Корреспондент НГС отправил запрос в МВД, чтобы получить комментарий.

Фото: play.google.com