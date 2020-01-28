Пять громких убийств Новосибирска: вспоминаем, где в городе стрельба заканчивалась смертью

Мы собрали пять громких убийств, которые совершили в Новосибирске Фото: коллаж НГС

Накануне, 27 января, в центре Новосибирска застрелили главу ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова, он умер недалеко от своего дома. Вчера мы рассказывали, кем был убитый и с кем у него были конфликты, а также выслушали депутата Сергея Сидоренко, чьё имя всплывало в публикациях в связи с конфликтами Арчибасова. Смерть председателя ЖСК стала первым громким происшествием со стрельбой, которое закончилось смертью в этом году в городе. Сегодня НГС вспоминает об убийствах 2018 и 2019 года, во время которых преступники стреляли в своих жертв.



Стрельба в «Эдеме»



Павла Гергерта убили в ТЦ «Эдем» 29 июня 2019 года Фото: Алексей Танюшин / Instagram

29 июня 2019 года Максим Соломахин пришёл в KFC в торговом центре «Эдем» в Академгородке. В этом кафе работала его бывшая девушка Валерия и её новый парень Павел Гергерт. С собой Соломахин принёс ружьё в футляре для гитары, он прошёл в здание вместе с музыкантами. Около 22:06 Максим выстрелил в Павла дважды. Одна из пуль отрикошетила в кассира, которая упала и смогла отползти. Посетители подумали, что произошёл теракт, и поэтому начали в спешке покидать ТЦ.

После этого Максим заперся в подсобке. На место преступления прибыли правоохранительные органы. Полиция вела переговоры с Соломахиным, но это не помогло — парень покончил с собой.

О смерти Павла его мать Олеся узнала из новостей. Накануне женщина слышала, как сын разговаривал с Соломахиным по телефону, однако его тон был спокойным. Также выяснилось, что незадолго до трагедии Максим угрожал своей бывшей девушке Валерии. — Мне вообще изначально говорили, что Паша не понял, что это произошло быстро. Всё он понял, всё он видел. Мне пришлось посмотреть это крупным планом — как его убивали, — со слезами вспоминает Олеся. — Он сидел в маленьком подсобном помещении, где была дверь со стеклом. Максим разбил стекло ружьем, засунулся туда головой, нашел Пашу. Паша был в углу, больше некуда было прятаться. Сидел, весь сжимался. Видно было, что ему страшно. Разбил стекло, его увидел, вернулся, кричал: «Выходи или я всех перестреляю!». Кто-то в туалете сидел, сами спрятались в первом попавшемся помещении. Лера видела момент, когда он в Пашу стрелял. Паша упал на левый бок, пытался ногой отмахнуться. Потом тот к нему подошел и выстрелил в упор, — рассказывала Олеся Гергерт НГС.



Дело об убийстве закрыли. Об этом Олеся тоже узнала из новостей, она написала жалобу в Следственный комитет, а затем в прокуратуру. Женщина хочет, чтобы дело возобновили, потому что считает, что торговый центр не понёс наказания за то, что пропустил внутрь человека с оружием.

Убийство в баре



Преступник три месяца скрывался от полиции Фото: Дарья Януш

В ночь на 21 марта 2018 года посетитель бара «Ухо&Медведь» выстрелил в висок охраннику заведения. 42-летний мужчина скончался в больнице через несколько часов, а стрелявший скрылся с места преступления. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Виновник, который стрелял из травматического пистолета, спустя три месяца пришёл к следователю и написал явку с повинной. 31-летнего жителя Краснообска отправили в СИЗО.

— Версия у него такая, что он испугался за своего брата […] и пошёл его спасать тем самым. Он говорит: «Я не видел, куда я стреляю, я был без очков, я слепой, я просто протянул руку в сторону и выстрелил, думая, что пуля не причинит никакого вреда — она резиновая», — пересказывал заместитель прокурора Железнодорожного района Николай Папантонопуло.

Мужчину приговорили к 10,6 годам лишения свободы Фото: 54.мвд.рф



По версии следствия, обвиняемый находился в баре с компанией и нарушал общественный порядок. К тому же он был пьян. Мужчина не реагировал на замечания администрации, поэтому пришлось вызвать ещё одного охранника. После разговора с шумными посетителями он остался в заведении. Но, когда компания уже одевалась, чтобы уйти, обвиняемый взял куртку и попытался вернуться обратно в зал. Охранник сделал ему замечание, но тот его проигнорировал, а затем начал толкать в грудь. В результате началась драка между охранниками и посетителями, после чего житель Краснообска в упор выстрелил охраннику в висок.

27 июня 2019 года стало известно, что подсудимому вынесли приговор.

— Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска мужчина осуждён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Стрельба у завода Чкалова



Сотрудник завода выстрелил в голову замначальника цеха Фото: Татьяна Фатеева

Вечером 30 октября 2019 года у завода Чкалова на остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих застрелил заместителя начальника цеха. Информацию подтвердили в МВД, тогда же стало известно, что потерпевший скончался в больнице. Вскоре задержали нападавшего — им оказался 34-летний житель рабочего поселка Линево Искитимского района, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Источник НГС сообщил, что конфликт между мужчинами произошёл из-за работы. Он не смог назвать подробностей, однако объяснил, что стрелявшему либо не выплатили премию, либо заставили его работать сверхурочно.

Позже жена убитого Ирина рассказала свою версию событий НГС. Она объяснила, что её супруг не имел никакого отношения к распределению денег. Женщина объяснила, что в тот день её супруг задержался на работе. Когда он вышел, то встретил стрелявшего, который ждал его у проходной.

— Возможно, эти 24 минуты — по дороге на остановку — они о чём-то говорили. Как говорят свидетели, стоявшие в тот момент на остановке, после окончания разговора Женя повернул голову в сторону транспорта, а тот ему прямо в затылок стрельнул, — рассказала Ирина.

У погибшего остались двое детей. Семье выплатили 100 тысяч рублей от директора и от завода, сотрудники также оказали помощь по своей инициативе.

— Завод сейчас объясняет, что это бытовая травма, всё случилось за проходной, поэтому никаких претензий я предъявить не могу. Но я считаю, что это чисто производственная травма. Если завод это признает, то соцстрах будет мне выплачивать деньги на детей, — объяснила жена погибшего.



К заводу осталось несколько вопросов. Во-первых, как человек с судимостью попал на режимное предприятие. Во-вторых, источники сообщили, что оружие сделали на заводе.

— Это оружие изготавливалось на заводе. Но так как он фрезеровщик, то все детали вытачивал дома. Там же у него нашли схемы и всё такое. Он сидевший, наблюдается в наркодиспансере не один год. И вот такого вот человека взяли на работу в стратегическое предприятие, — рассказал собственный источник НГС.

На вопрос корреспондента НГС, почему завод отказывается признавать полученные смертельные ранения производственной травмой, редакция получила ответ:

— Работодатель при определении того, является ли травма несчастным случаем на производстве (производственной травмой), обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, в том числе нормами статьи 227 ТК РФ. Помощь жене [погибшего сотрудника] оказывается в порядке, предусмотренном законодательством и локальными нормативными актами работодателя, — говорится в официальном ответе.



Убийство бизнесмена в центре города



По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за финансовых разногласий Фото: читатели НГС

Вечером 25 июня 2019 года в районе улицы Гоголя, 1 горожане услышали стрельбу. На место приехали сотрудники полиции, они перекрыли дорогу. Одна из сотрудниц здания сообщила корреспонденту НГС, что слышала четыре выстрела в этом районе.

Тогда полиция подтвердила, что на улице Гоголя действительно были слышны выстрелы. Подробности инцидента не сообщили. Позже в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что преступник напал на 41-летнего Андраника Мурадяна. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти. Рядом с местом убийства обнаружили 10 гильз.

1 июля стало известно, что Центральный районный суд заочно арестовал подозреваемого, им оказался 32-летний Николай Квочкин.



Полиция предполагала, что подозреваемый сбежал в Казахстан, но он скрывался в Кемерово Фото: 54.mvd.ru, vk.com/act54

— Заочный арест в связи с тем, что, по версии следствия, он пересёк границу и находится сейчас в Казахстане. 28 июня ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сообщила тогда корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Подозреваемого задержали 17 ноября в Кемерово. По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за финансовых разногласий.

Убийство по неосторожности



Мужчина объяснил, что выстрелил из-за неожиданности Фото: Александр Ощепков