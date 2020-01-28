В Новосибирск повезут анализы с пробами на коронавирус со всего мира

— Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса, — говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора.

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет делать анализы на коронавирус для других стран. Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, его включили в реестр лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания.

Центр уже разработал две эффективные тест-системы для диагностики вируса и приступил к разработке вакцины. Также «Вектор» исследовал образцы пациентов из Санкт-Петербурга и Иркутска, у которых подозревали коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

На выходных Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о первых случаях заражения коронавирусом на границе с Китаем. По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.

Что такое коронавирус и как он передается — мы объясняли тут.

Ситуация с заболеваемостью в Китае не отпугнула новосибирских туристов от поездок в эту страну. Мы поговорили с теми, кто собирается в ближайшее время поехать в Китай. Вот их истории.

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