«Дети с радостью убегали от сторожа»: директор завода — об обвинении в смерти девочки на заброшенной стройке

Недостроенный объект, где в прошлом году погиб ребёнок Фото: Анна Цветкова

В Новосибирске после смерти девочки на стройке утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Завод строительных материалов 7» Геннадия Бессонова.

Трагический инцидент с гибелью малолетней девочки произошёл в конце мая. Она и двое её друзей пробрались на площадку недостроя, во время совместных игр девочка выпала с высоты третьего этажа и от полученных травм скончалась. Директора завода обвиняют по статье ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», её санкции предусматривают максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.



— По версии следствия, злоумышленник не обеспечил надлежащее производство работ по консервации незавершенного строительством объекта по улице Волховской, 33А стр., что повлекло смерть несовершеннолетней, — сообщила прокуратура Новосибирской области.

Директор завода Геннадий Бессонов пояснил корреспонденту НГС, что в деле есть много вопросов, требующих уточнения.

— Всё это (вынесенное обвинительное заключение. — Прим. ред) не означает, что впереди будут разбирательства, что я с этим заключением согласен. Администрация, которая должна была контролировать строительные работы, я имею в виду стройинспекцию, не занималась этими функциями. Я не могу уже несколько лет получить разрешение на строительство дома, и то, что по суду земля принадлежит жителям дома, хоть она у меня и покупалась… Всё это требует разбирательства. Ну что, будем разбираться, смотреть, — рассказал он.

По его словам, участок с двумя недостроенными объектами и одним завершённым домом достался заводу после того, как обанкротился прежний застройщик — компания «Сервис Сибири и Ко». Ранее завод выступал инвестором застройки участка и доставлял на площадку кирпич. Однако сейчас с достройкой объекта по Волховской, 33А стр. возникли сложности: «Завод строительных материалов 7» не может получить функции застройщика, не владеет участком (это право есть у дольщиков достроенного на этой площадке дома, они отстояли его в суде) и не располагает проектом застройки.

