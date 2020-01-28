Белый «Порше Кайен» с красивым номером сбил подростка на Магнитогорской и скрылся

Утром 28 января на улице Магнитогорской в Кировском районе Новосибирска мужчина за рулем белого Porsche Cayenne с госномером 111 наехал на пешехода и скрылся.



Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, 16-летний пешеход доставлен в больницу с ушибами.

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии. Если вы видели этот автомобиль или момент аварии, обратитесь по телефону 232 23–51 либо 232 2321. Вы также можете написать в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.