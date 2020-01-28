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Белый «Порше Кайен» с красивым номером сбил подростка на Магнитогорской и скрылся

ГИБДД ищет очевидцев аварии, водителя объявили в розыск

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Парень доставлен в больницу с ушибами

Парень доставлен в больницу с ушибами

Утром 28 января на улице Магнитогорской в Кировском районе Новосибирска мужчина за рулем белого Porsche Cayenne с госномером 111 наехал на пешехода и скрылся. 

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, 16-летний пешеход доставлен в больницу с ушибами. 

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии. Если вы видели этот автомобиль или момент аварии, обратитесь по телефону 232 23–51 либо 232 2321. Вы также можете написать в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Вчера похожий случай произошел на Варшавской: водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.

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сбил подросткаавариидтпгибдд
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КОММЕНТАРИИ (39)

28 янв 2020 в 11:00

Тот случай когда понты пошли на пользу)))) Очень удобно запоминаемый номер )))

Ольга
28 янв 2020 в 11:00

Странное объявление. У нас что много таких машин, что не могут вычислить?

Гость
28 янв 2020 в 10:56

Лишить прав пожизненно!!!!
Штраф 500тр
Возмещение морального ущерба пострадавшему!