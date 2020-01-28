Третий случай за две недели: налётчик в медицинской маске вынес 32 тысячи из аптеки на Богдашке

У налётчика был предмет, похожий на пистолет

Утром 28 января неизвестный мужчина в медицинской маске ворвался в «Социальную аптеку» на Богдана Хмельницкого, 5 в Калининском районе Новосибирска и украл деньги из кассы.



В самой аптеке информацию об ограблении подтвердили, но деталей раскрывать не стали, чтобы не помешать следствию.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что им поступила заявка об ограблении:

— Пока ничего не известно, потому что следственно-оперативная группа только выехала на место, — рассказали в МВД.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», на вид мужчине было 28 лет, он среднего роста и был одет в чёрную куртку с капюшоном. Показав предмет, похожий на пистолет, он забрал из кассы 32 тысячи рублей и ушёл.