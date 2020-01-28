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Криминал

Третий случай за две недели: налётчик в медицинской маске вынес 32 тысячи из аптеки на Богдашке

На место выехала следственно-оперативная группа

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У налётчика был предмет, похожий на пистолет

У налётчика был предмет, похожий на пистолет

Утром 28 января неизвестный мужчина в медицинской маске ворвался в «Социальную аптеку» на Богдана Хмельницкого, 5 в Калининском районе Новосибирска и украл деньги из кассы. 

В самой аптеке информацию об ограблении подтвердили, но деталей раскрывать не стали, чтобы не помешать следствию. 

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что им поступила заявка об ограблении:

— Пока ничего не известно, потому что следственно-оперативная группа только выехала на место, — рассказали в МВД. 

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», на вид мужчине было 28 лет, он среднего роста и был одет в чёрную куртку с капюшоном. Показав предмет, похожий на пистолет, он забрал из кассы 32 тысячи рублей и ушёл. 

Это уже третье ограбление аптеки в Новосибирске за две недели. Вчера трое мужчин в медицинских масках забрали из кассы аптеки «Социалочка» в Дзержинском районе 5 тысяч рублей. Грабителей до сих пор не поймали. А 17 января мужчина в медицинской маске пытался ограбить аптеку в Центральном районе

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ограбление аптекиГрабежмвд
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КОММЕНТАРИИ (51)

28 янв 2020 в 10:27

Да простит меня Бог, но аптеки мне совсем не жалко, цены задрали неимоверные, люди туда идут за лекарствами не от сладкой жизни, наживаются в основном на пенсионерах.

маруся
28 янв 2020 в 10:31

откуда в аптеке с утра 32 тысячи?

Уроженец Новосибирска
28 янв 2020 в 10:38

А было бы неплохо автору этой заметки уважительно относиться к тем, в честь кого названы улицы города: это что ещё за "на Богдашке"???!!!