Новосибирцы пересылают друг другу сообщения об опасных бананах и китайском вирусе — правда или фейк?

В Новосибирске через чаты в мессенджерах распространяют информацию о том, что бананы, особенно привезённые с юга, могут быть опасны и есть их не нужно. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.

Ранее в Казахстане это сообщение с предупреждением назвали фейком.

«Филиал Чуньмин больницы Синьхуа: вчера в 02:13 погибли 23 женщины и мужчины, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему — год, врачи, имевшие с ними контакт, прошли карантин, по новостям главного канала сообщили временно не употреблять бананы, особенно привезённые с юга. [...] Всё это способствует вред организму, уменьшите потребление бананов», — говорится в сообщении.

