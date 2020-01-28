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Новосибирцы пересылают друг другу сообщения об опасных бананах и китайском вирусе — правда или фейк?

Особенно вредными называют бананы, привезённые с юга

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До Новосибирска дошла фейковая рассылка про опасные бананы

До Новосибирска дошла фейковая рассылка про опасные бананы

В Новосибирске через чаты в мессенджерах распространяют информацию о том, что бананы, особенно привезённые с юга, могут быть опасны и есть их не нужно. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9. 

Ранее в Казахстане это сообщение с предупреждением назвали фейком.

«Филиал Чуньмин больницы Синьхуа: вчера в 02:13 погибли 23 женщины и мужчины, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему — год, врачи, имевшие с ними контакт, прошли карантин, по новостям главного канала сообщили временно не употреблять бананы, особенно привезённые с юга. [...] Всё это способствует вред организму, уменьшите потребление бананов», — говорится в сообщении.

Авторы призывают распространить эту информацию незамедлительно.

Рассылку распространили в нескольких городах

Рассылку распространили в нескольких городах

Ранее об аналогичной рассылке писали в других городах и даже за границей — в Казахстане. После этого в официальном аккаунте Министерства здравоохранения Республики Казахстан в Facebook сообщили, что информация о заражённых бананах — фейк.

— Как вы видите, в мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности. Это фейковая информация. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам, — говорится в сообщении.

Название штамма вируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, — 2019-nCoV. А название n7n9 встречается только в сообщениях рассылки, информации о существовании такого вируса нет.

Ранее НГС рассказывал о том, что коронавирус, который сейчас распространился в Китае, передаётся от человека к человеку. В Новосибирске уже перестали продавать туры в эту страну.

Подобные рассылки в Новосибирске не редкость. На прошлой неделе в родительских чатах начали распространять сообщения об игре, из-за которой пропадают дети. До этого в Сети появлялась информация о смерти мальчика, который выпил «Тархун».

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КОММЕНТАРИИ (25)

Лапшан Беляшева
28 янв 2020 в 11:25

НГС стал хуже бабки у подъезда, в новостях одна вода и ноль конкретики, теперь вот сплетни)
От бабки у подъезда хоть толк есть - за порядком следит.

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28 янв 2020 в 11:31

"Как только получите это сообщение - сразу пересылайте, отвечать не надо" - правильно, думать не надо - за тебя уже подумали, тупо пересылай.

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28 янв 2020 в 11:44

Негры на плантациях заражают бананы спидом, инфа сотка. Перешлите сообщение всем знакомым. 💩