Новосибирцы пересылают друг другу сообщения об опасных бананах и китайском вирусе — правда или фейк?

В Новосибирске через чаты в мессенджерах распространяют информацию о том, что бананы, особенно привезённые с юга, могут быть опасны и есть их не нужно. Это предупреждение связывают с сообщением о смерти 23 человек в Китае из-за вируса n7n9.
Ранее в Казахстане это сообщение с предупреждением назвали фейком.
«Филиал Чуньмин больницы Синьхуа: вчера в 02:13 погибли 23 женщины и мужчины, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему — год, врачи, имевшие с ними контакт, прошли карантин, по новостям главного канала сообщили временно не употреблять бананы, особенно привезённые с юга. [...] Всё это способствует вред организму, уменьшите потребление бананов», — говорится в сообщении.
Авторы призывают распространить эту информацию незамедлительно.
Ранее об аналогичной рассылке писали в других городах и даже за границей — в Казахстане. После этого в официальном аккаунте Министерства здравоохранения Республики Казахстан в Facebook сообщили, что информация о заражённых бананах — фейк.
— Как вы видите, в мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности. Это фейковая информация. Стоит доверять только проверенным и официальным источникам, — говорится в сообщении.
Название штамма вируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, — 2019-nCoV. А название n7n9 встречается только в сообщениях рассылки, информации о существовании такого вируса нет.
Ранее НГС рассказывал о том, что коронавирус, который сейчас распространился в Китае, передаётся от человека к человеку. В Новосибирске уже перестали продавать туры в эту страну.
Подобные рассылки в Новосибирске не редкость. На прошлой неделе в родительских чатах начали распространять сообщения об игре, из-за которой пропадают дети. До этого в Сети появлялась информация о смерти мальчика, который выпил «Тархун».