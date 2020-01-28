90 тысяч в месяц: жители Новосибирска рассказали, сколько они бы хотели зарабатывать

Сервис Работа.ру провел опрос среди пользователей старше 18 лет из разных регионов России, чтобы выяснить, какую зарплату они хотели бы получать. Выяснилось, что жители Новосибирска хотят зарплату
В среднем, по данным исследования, респонденты хотят зарабатывать
В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать
Ещё 4% пользователей сервиса Работа.ру со всей страны указали желаемый заработок меньше
В декабре аналитики портала Зарплата.ру подвели итоги года, рассказав о самых востребованных у новосибирцев профессиях, популярных требованиях и активных соискателях. Про топ-3 профессий можно прочитать тут.