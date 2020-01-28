28 января вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 62.34
eur 68.78
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 62.34
eur 68.78

Все новости

Все новости
Экономика

90 тысяч в месяц: жители Новосибирска рассказали, сколько они бы хотели зарабатывать

Средняя желаемая зарплата для новосибирца — 90 тысяч рублей

842
12 Обсудить

Поделиться

4% опрошенных признались, что хотели бы зарплату меньше 30 тысяч

4% опрошенных признались, что хотели бы зарплату меньше 30 тысяч

Сервис Работа.ру провел опрос среди пользователей старше 18 лет из разных регионов России, чтобы выяснить, какую зарплату они хотели бы получать. Выяснилось, что жители Новосибирска хотят зарплату 90 000 рублей.

В среднем, по данным исследования, респонденты хотят зарабатывать 92 000 рублей. Для москвичей желаемая зарплата составляет 104 000 рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга говорят о 102 000 рублей. Жители Ротова-на-Дону хотят зарплату 87 000 рублей, а Нижнего Новгорода — 70 000 рублей.

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 000 рублей, а женщины — 80 000 рублей.

Ещё 4% пользователей сервиса Работа.ру со всей страны указали желаемый заработок меньше 30 000 рублей. При этом на зарплаты от 100 000 до 200 000 рублей настроено самое большое число респондентов — 26%.

В декабре аналитики портала Зарплата.ру подвели итоги года, рассказав о самых востребованных у новосибирцев профессиях, популярных требованиях и активных соискателях. Про топ-3 профессий можно прочитать тут

А вы довольны своей зарплатой?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 2
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    опросисследованиеденьгизарплата
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    28 янв 2020 в 09:13

    Ахаха бездельники хотят... Лежать на диване... Красить ногти... И получать 90 тыс...

    28 янв 2020 в 09:14

    Мне не нужна большая зарплала мне нужны низкие цены

    группа товарищей
    28 янв 2020 в 09:19

    Капец. Я бы хотел посмотреть в глаза тому, кто формулировал сам вопрос, а потом посмотреть в глаза тем, кто на него отвечал, называя конкретные цифры.
    Какая разница сколько денег вы будете получать в абсолютных цифрах ? Важно, какой уровень жизни вы сможете себе обеспечить за эти деньги.
    Ваш доход в 90 тысяч ничего не даст, если булка хлеба будет стоить 500 руб., а литр бензина 3000 руб.