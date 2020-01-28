90 тысяч в месяц: жители Новосибирска рассказали, сколько они бы хотели зарабатывать

4% опрошенных признались, что хотели бы зарплату меньше 30 тысяч

Сервис Работа.ру провел опрос среди пользователей старше 18 лет из разных регионов России, чтобы выяснить, какую зарплату они хотели бы получать. Выяснилось, что жители Новосибирска хотят зарплату 90 000 рублей.

