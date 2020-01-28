В НГУ всем желающим расскажут про эволюцию Вселенной, о происхождении коронавируса, науки и океанов

Совсем скоро, с 10 по 16 февраля в Новосибирском государственном университете можно будет прослушать серию научно-популярных лекций. Ученые расскажут про происхождение домашних животных, материков и океанов, государства, эволюцию человека.
«Неделя Дарвина» проходит в университете уже не первый год. Это такой научно-популярный марафон о происхождении всего на свете. Любой желающий сможет посетить те лекции, которые вызовут у него интерес. Например, в понедельник, 10 февраля, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов расскажет о происхождении нового коронавируса. Через два дня, 12 февраля, доктор физико-математических наук, профессор НГУ Валерий Тельнов прочитает лекцию про эволюцию Вселенной.
С полным списком лекций можно ознакомиться здесь. На каждую из лекций требуется регистрация. Зарегистрироваться можно здесь.
Как проходила «Неделя Дарвина» в НГУ раньше, можно посмотреть в ролике студентов НГУ из редакции NSU life.
В пятницу, 24 января, стало известно, что новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ прошла в 1/8 финала Высшей лиги. Девушки выступят 12 марта.