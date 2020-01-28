В НГУ всем желающим расскажут про эволюцию Вселенной, о происхождении коронавируса, науки и океанов

Совсем скоро, с 10 по 16 февраля в Новосибирском государственном университете можно будет прослушать серию научно-популярных лекций. Ученые расскажут про происхождение домашних животных, материков и океанов, государства, эволюцию человека.



«Неделя Дарвина» проходит в университете уже не первый год. Это такой научно-популярный марафон о происхождении всего на свете. Любой желающий сможет посетить те лекции, которые вызовут у него интерес. Например, в понедельник, 10 февраля, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов расскажет о происхождении нового коронавируса. Через два дня, 12 февраля, доктор физико-математических наук, профессор НГУ Валерий Тельнов прочитает лекцию про эволюцию Вселенной.