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Образование

В НГУ всем желающим расскажут про эволюцию Вселенной, о происхождении коронавируса, науки и океанов

В феврале НГУ проводит традиционную «Неделю Дарвина»

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Ученые ответят на все вопросы аудитории

Ученые ответят на все вопросы аудитории

Совсем скоро, с 10 по 16 февраля в Новосибирском государственном университете можно будет прослушать серию научно-популярных лекций. Ученые расскажут про происхождение домашних животных, материков и океанов, государства, эволюцию человека.

«Неделя Дарвина» проходит в университете уже не первый год. Это такой научно-популярный марафон о происхождении всего на свете. Любой желающий сможет посетить те лекции, которые вызовут у него интерес. Например, в понедельник, 10 февраля, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов расскажет о происхождении нового коронавируса. Через два дня, 12 февраля, доктор физико-математических наук, профессор НГУ Валерий Тельнов прочитает лекцию про эволюцию Вселенной. 

С полным списком лекций можно ознакомиться здесь. На каждую из лекций требуется регистрация. Зарегистрироваться можно здесь

Как проходила «Неделя Дарвина» в НГУ раньше, можно посмотреть в ролике студентов НГУ из редакции NSU life.

В пятницу, 24 января, стало известно, что новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ прошла в 1/8 финала Высшей лиги. Девушки выступят 12 марта. 

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нгуновосибирские ученые
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КОММЕНТАРИИ (3)

Худой
28 янв 2020 в 01:04

Есть такие курсы,
Где рассказывают, как прожить на пенсию по инвалидности? )

Фото пользователя
28 янв 2020 в 01:01

Если вход бесплатный, то я обязательно схожу. Очень люблю астрономию. В НГУ - очень нравится. Но если платный - уж извините. Пенсии у нас сами знаете какие.

28 янв 2020 в 01:52

Происхождение человека описано в Библии. Все эти так называемые научные рассказы оскорбляют чувства верующих.