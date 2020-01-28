В Новосибирске школьникам раздали упаковки «блокадного хлеба» — родители возмущены

Такой набор получил ученик одной из школ Новосибирска. На упаковке «Бородинского» указана торговая марка и сделано примечание, что 125 граммов — это дневная норма хлеба, которую получали в блокадном Ленинграде Фото: читатель Евгений

Родители новосибирских подростков возмутились тем, что в школах стали раздавать подарочные упаковки «блокадного хлеба» с указанием конкретной торговой марки. Читатель Евгений, приславший в редакцию фотографию такого набора, посчитал, что это реклама «на костях великой трагедии». Зачем школьникам раздают такой хлеб и как к этому относятся руководители образовательных учреждений — выяснил журналист НГС. Акция «Блокадный хлеб», как оказалось, приурочена к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, которая отмечается на этой неделе, 27 января, и проходит во многих регионах страны, но везде по-разному. Например, на Кубани хлеб по специальному рецепту 1941 года испекли в храме, в Архангельске упаковки «блокадного» хлеба раздавали бесплатно прохожим на улицах, а в Новосибирске хлеб испекла компания «Восход». Информация об этой акции есть и на сайте мэрии города.

Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев тоже удивился этой акции, которая, как позиционируется, проводится с образовательной целью — чтобы школьники знали, что такое 125 граммов хлеба. — Представляется, что эта акция стоит в одном ряду с георгиевскими ленточками на автомобильных антеннах, фотографиях детей в военной форме и всем таким. О войне и блокаде говорить надо, но главная проблема выбранного теперь формата — это запрет на свободный поиск истины. Факты предоставляются как данность, и в них предлагается поверить, как в библейские притчи. А если бы мы такие даты отмечали не парадами и митингами, а научными конференциями, то на них неизбежно должны были звучать такие, например, вопросы: почему Ленинград не подготовили к блокаде, хотя в общем было понятно, к чему всё идёт; кто допустил «продовольственный кризис», можно ли вообще всего этого было избежать и так далее. Потому что если у нас в центре — жизнь человека, то нужно вот такие вопросы задавать, а не кусочками чёрного хлеба кормить на уроках истории, — недоумевает Сергей Чернышев.

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией, которая сделала хлеб в Новосибирске. Редакция направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать акцию и реакцию родителей. Неоднозначные ситуации, связанные с празднованием Дня Победы, в Новосибирске происходят периодически. В 2018 году чиновники из Новосибирской области забыли развезти ветеранам подарки к 9 Мая — после скандала они заявили, что не успели.