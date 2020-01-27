Виктора Стригунова назначили первым замглавы Росгвардии — осенью у его семьи нашли дорогущий коттедж в элитном посёлке Новосибирска

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Сегодня, 27 января, стало известно, что Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Ранее Стригунов занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре НГС писал о том, что Виктор Стригунов попал в расследование новосибирского штаба Навального. Авторы видеоролика показали коттедж в посёлке «Удача», который находится в престижном месте Заельцовского района — сосновом бору. Сам дом и земельный участок, по данным штаба Навального, зарегистрирован на супругу генерала Марину Стригунову. Корреспондент НГС отправился в коттеджный посёлок, чтобы попросить генерала лично рассказать, откуда у него такой дом, — но потерпел неудачу.

Через несколько дней стало известно, что что семья Виктора Стригунова бесплатно получила землю на территории ДНТ «Удача» в Заельцовском районе города.

22 января президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера. Председатель правительства Михаил Мишустин, согласно документам, лишился одного зама — их осталось у него 9.