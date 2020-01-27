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Политика

Виктора Стригунова назначили первым замглавы Росгвардии — осенью у его семьи нашли дорогущий коттедж в элитном посёлке Новосибирска

Приказ о назначении президент подписал сегодня, 27 января

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Ранее Стригунов занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России

Ранее Стригунов занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России

Сегодня, 27 января, стало известно, что Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Ранее Стригунов занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России. Об этом сообщает ТАСС. 

Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении. 

В сентябре НГС писал о том, что Виктор Стригунов попал в расследование новосибирского штаба Навального. Авторы видеоролика показали коттедж в посёлке «Удача», который находится в престижном месте Заельцовского района — сосновом бору. Сам дом и земельный участок, по данным штаба Навального, зарегистрирован на супругу генерала Марину Стригунову. Корреспондент НГС отправился в коттеджный посёлок, чтобы попросить генерала лично рассказать, откуда у него такой дом, — но потерпел неудачу.

Через несколько дней стало известно, что что семья Виктора Стригунова бесплатно получила землю на территории ДНТ «Удача» в Заельцовском районе города. 

22 января президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера. Председатель правительства Михаил Мишустин, согласно документам, лишился одного зама — их осталось у него 9. 

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КОММЕНТАРИИ (17)

с богаткова
27 янв 2020 в 22:55

Поздравляю с назначением. Я ведь сам служил, только в другом ведомстве.

Гость
27 янв 2020 в 22:57

Всё предсказуемо. Вспоминаю сериал "Бандитский Петербург" и слова авторитета Антибиотика, как в России стать успешным!

с богаткова
27 янв 2020 в 22:57

Самый элитный поселок это Плотниково. И там самая профессиональная охрана, из самых лучших сотрудников частного охранного предприятия.