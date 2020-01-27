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Происшествия

Трое грабителей в масках ворвались в аптеку «Социалочка» и похитили деньги из кассы

Похитителям удалось скрыться с места происшествия

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Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию

Сегодня вечером, 27 января, трое грабителей ворвались в аптеку «Социалочка» и похитили деньги из кассы. Инцидент произошёл в Дзержинском районе.

— Поступила информация от очевидцев, что на Трикотажной, 60 в аптеку «Социалочка» ворвались неизвестные, угрожали предметом, похожим на оружие. Грабители забрали из кассы около пяти тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

— В аптеке «Социалочка» сегодня вечером был совершён грабеж. Трое в масках похитили из кассы деньги, после чего скрылись с места происшествия. На месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются. Также выясняется точная сумма причиненного ущерба, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Также в пресс-службе МВД добавили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию.

В понедельник, 20 января, грабители пытались украсть две бутылки шампанского из супермаркета «Пятерочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска, — один из мужчин выстрелил в директора магазина.

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грабителиукрали деньги
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КОММЕНТАРИИ (26)

+++
27 янв 2020 в 21:51

Потому что охранников убрали из аптек,хотя раньше были.Места с охраной не грабят.

пенсионерка
27 янв 2020 в 21:52

Уважаемые журналисты, пожалуйста, не оставляйте эту тему без внимания.
Я уже боюсь в аптеки ходить и я не одна такая.
Спрашиваю строго и официально. Когда в аптеках обеспечат безопасность?

Фото пользователя
27 янв 2020 в 21:56

Мужчины обмельчали совсем. За три копейки грабят.Позорники. Целая групповуха - три бездаря на одну аптеку.