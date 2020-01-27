Трое грабителей в масках ворвались в аптеку «Социалочка» и похитили деньги из кассы

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступников и их задержанию

Сегодня вечером, 27 января, трое грабителей ворвались в аптеку «Социалочка» и похитили деньги из кассы. Инцидент произошёл в Дзержинском районе.



— Поступила информация от очевидцев, что на Трикотажной, 60 в аптеку «Социалочка» ворвались неизвестные, угрожали предметом, похожим на оружие. Грабители забрали из кассы около пяти тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.



— В аптеке «Социалочка» сегодня вечером был совершён грабеж. Трое в масках похитили из кассы деньги, после чего скрылись с места происшествия. На месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются. Также выясняется точная сумма причиненного ущерба, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

