В Советском районе автомобиль сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего увезли в больницу

Сегодня вечером, 27 января, по адресу Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина получил травмы, его доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.



— В 18:35 позвонили очевидцы, сообщили, что на улице Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия. Со слов свидетеля, пострадавший мужчина находится в тяжёлом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.