В Советском районе автомобиль сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего увезли в больницу

Сегодня вечером, 27 января, по адресу Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина получил травмы, его доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.
— В 18:35 позвонили очевидцы, сообщили, что на улице Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия. Со слов свидетеля, пострадавший мужчина находится в тяжёлом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.
— Мужчину сбил автомобиль в 18:32. Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на перелом бедра, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
В эту субботу, 25 января, поезд сбил 17-летнего подростка. В РЖД предположили, что молодой человек мог не услышать приближение состава из-за наушников. Но очевидцы утверждают, что его уши были свободны. Корреспондент НГС попыталась восстановить картину произошедшего.
На проспекте Дзержинского водитель Audi A6 сбил 17-летнего пешехода. Инцидент произошёл 15 января, пострадавшего с переломом ноги увезли в больницу.