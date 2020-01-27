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Происшествия

В Советском районе автомобиль сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего увезли в больницу

У мужчины подозрение на перелом бедра

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По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия

Сегодня вечером, 27 января, по адресу Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина получил травмы, его доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.

— В 18:35 позвонили очевидцы, сообщили, что на улице Варшавская, 4 автомобиль сбил мужчину. Водитель скрылся с места происшествия. Со слов свидетеля, пострадавший мужчина находится в тяжёлом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

— Мужчину сбил автомобиль в 18:32. Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на перелом бедра, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

В эту субботу, 25 января, поезд сбил 17-летнего подростка. В РЖД предположили, что молодой человек мог не услышать приближение состава из-за наушников. Но очевидцы утверждают, что его уши были свободны. Корреспондент НГС попыталась восстановить картину произошедшего.

На проспекте Дзержинского водитель Audi A6 сбил 17-летнего пешехода. Инцидент произошёл 15 января, пострадавшего с переломом ноги увезли в больницу.

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сбили человекаСоветский район
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