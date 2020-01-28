«Они пока нам отказывают»: главврач поликлиники № 16 о переговорах с НГТУ, который поставил шлагбаум

Изначально проезд закрыли с помощью такого объявления, теперь, по словам главврача, указан номер телефона, по которому можно попросить открыть проезд Фото: Густаво Зырянов

Главный врач новосибирской поликлиники № 16 рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение. Ранее НГС писал о том, что новосибирцы были возмущены тем, что после закрытия проезда к одному из корпусов поликлиники № 16 , который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу. — Это не наше помещение: мы находимся там на условиях аренды и за всё платим — за пожарную сигнализацию, услуги ЖКХ, сигнализацию, охрану. По идее по условиям договора они должны были проинформировать об изменении условий нашего взаимодействия. Они этого не сделали, к сожалению. Сделали без предупреждения: для нас тоже это оказалось сюрпризом — пришли, а здесь установлен шлагбаум. Мы ведём непрекращающиеся переговоры, потому что как никто в этом заинтересованы, — рассказала корреспонденту НГС главный врач поликлиники № 16 Елена Тоцкая.



Кроме доступа пациентам, затруднён и доступ транспорта поликлиники. На этой территории находится дневной стационар, центр восстановительного лечения — осуществляется около 2 тысяч посещений в смену.

— Это обусловлено в принципе особенностью нашей организации. На сегодняшний момент — это ни для кого ни секрет — напряжённая ситуация как когда-то с бывшей 26-й поликлиникой, потом уже с 16-й (объединение этих поликлиник произошло в 2016 году. — Прим. ред.): порядка 30% площадей у нас находится в аварийном фонде, мы их не можем эксплуатировать полноценно. Процесс вывода этих площадей почему-то не идёт, но сейчас наметилось строительство новой поликлиники, но это будет через три-четыре года. Мы надеемся, что каким-то образом эта напряжённость будет снята. Мы стеснены в площадях: нам не хватает их для оказания медицинской помощи. Поэтому каждый наш филиал перегружен, — объяснила главный врач.

Елена Тоцкая пояснила, что с такой загруженностью филиала, который расположен на территории НГТУ, поликлинике пришлось бы нанимать отдельного человека для того, чтобы он открывал шлагбаум.



— НГТУ мы предлагали различные варианты: раз они установили этот шлагбаум, значит, они и должны обеспечить этим человеком, который будет открывать и закрывать его. Второй вариант — мы предложили его на дневное время открыть, на ночное закрывать, что тоже не противоречит антитеррористическим процессам. Пока к консенсусу мы не пришли. Они пока нам отказывают в решении этого вопроса, — описала ситуацию главврач.

Пока, как рассказала Елена Тоцкая, они организовали всё таким образом: у шлагбаума разместили объявление с телефоном, по которому может позвонить пациент сотруднику поликлиники. Потом он звонит в НГТУ и просит открыть шлагбаум — это неудобно.

— Мы должны отвлечь от организации и оказания медицинской помощи нашего сотрудника. Представьте себе, сколько это будет занимать времени! Пока вариант такой — с нашей точки зрения, он неудобоваримый, к сожалению, но каким-то образом мы отреагируем на чаяния пациентов. Два письма написаны на имя руководства НГТУ, письмо на минздрав, потому что мы уже вынуждены привлечь, — заключила Елена Тоцкая.

