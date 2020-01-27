27 января понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Криминал Убийство председателя ЖСК «Залесский»

«Наши споры остались в прошлом»: депутат Заксобрания — о громком убийстве председателя ЖСК «Залесский»

НГС поговорил с Иваном Сидоренко, чья фамилия сегодня неоднократно всплывала в новостях об убийстве Олега Арчибасова

390
5 Обсудить

Поделиться

Депутат Заксобрания НСО Иван Сидоренко возглавляет компанию&nbsp;«Энергомонтаж», с которой долгое время конфликтовал убитый Олег Арчибасов

Депутат Заксобрания НСО Иван Сидоренко возглавляет компанию «Энергомонтаж», с которой долгое время конфликтовал убитый Олег Арчибасов

Руководитель строительной компании «Энергомонтаж» и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко прокомментировал убийство председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова.

Сидоренко и его компания «Энергомонтаж» сегодня неоднократно упоминались в новостях — именно с этим застройщиком в 2018–2019 годах конфликтовал Олег Арчибасов. Подробнее об их сложных взаимоотношениях мы рассказывали тут.

— Какой тут комментарий? Только по-человечески: соболезнование родным и близким… У нас была одна задача, но разные взгляды на её выполнение. Задача — достроить дом. В итоге мы обо всём договорились: мы выполнили свои условия, ЖСК выполнил свои условия. Дом сдан, люди получили квартиры — основная задача была выполнена. А наши какие-то разногласия... Так они никак не повлияли на завершение строительства дома, остались все в прошлом и все завершены. У меня такой же, наверное, шок, как у любого человека, который знал товарища Арчибасова. Обычный он человек. Все мы где-то упёртые, все мы где-то преследуем свои интересы. Нормальный абсолютно. Никаких особенностей в его поведении и характере я не замечал, — рассказал в разговоре с журналистом НГС Иван Сидоренко.

Председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова убили выстрелом в голову. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О подозреваемых, а также о мотивах преступления пока ничего не известно.

У вас есть дополнительная информация? Вы стали свидетелем убийства? У вас есть предположения, кто может быть причастен к преступлению? Свяжитесь с дежурным журналистом через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

убийствоЖСК«Энергомонтаж»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
27 янв 2020 в 19:47

Без комментариев, пока не будет официальной информации в новостях НГС.

Гость
27 янв 2020 в 19:50

А что вы ждали?
Сейчас он скажет- Ну да, это я киллера нанял???