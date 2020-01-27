«Наши споры остались в прошлом»: депутат Заксобрания — о громком убийстве председателя ЖСК «Залесский»

Руководитель строительной компании «Энергомонтаж» и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко прокомментировал убийство председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова.



Сидоренко и его компания «Энергомонтаж» сегодня неоднократно упоминались в новостях — именно с этим застройщиком в 2018–2019 годах конфликтовал Олег Арчибасов. Подробнее об их сложных взаимоотношениях мы рассказывали тут.

— Какой тут комментарий? Только по-человечески: соболезнование родным и близким… У нас была одна задача, но разные взгляды на её выполнение. Задача — достроить дом. В итоге мы обо всём договорились: мы выполнили свои условия, ЖСК выполнил свои условия. Дом сдан, люди получили квартиры — основная задача была выполнена. А наши какие-то разногласия... Так они никак не повлияли на завершение строительства дома, остались все в прошлом и все завершены. У меня такой же, наверное, шок, как у любого человека, который знал товарища Арчибасова. Обычный он человек. Все мы где-то упёртые, все мы где-то преследуем свои интересы. Нормальный абсолютно. Никаких особенностей в его поведении и характере я не замечал, — рассказал в разговоре с журналистом НГС Иван Сидоренко.