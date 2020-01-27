В Новосибирске перестали продавать туры в Китай из-за ситуации с коронавирусом

— Ростуризм дал рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в Китай и в первую очередь — информировать о положении, которое складывается. На данный момент все российские туроператоры рекомендаций придерживаются. Что касается Новосибирска, сейчас у нас один туроператор с прямыми рейсами — «РУСЬ-ТУР» (именно туроператор: турагентств, которые продают туры, много. — Прим. ред. ). Надеемся, что ситуация эпидемиологическая будет нормализована, — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

По словам Фоменко, Tez tour и ANEX tour в низкий сезон, в частности в январе, возят туристов из других регионов России, а из Новосибирска они и так не летали в это время.

К тому же руководство туроператора «РУСЬ-ТУР» приняло решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с Хайнаня. Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе, пока вывезли туристов в Читу, новосибирских туристов вывезут позднее.

— Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределённый срок. Просим принять к сведению: заявки, по которым вылет состоится с 26 января 2020 года по 16 февраля включительно, будут отменены. Претензии и заявки на возврат будут рассмотрены в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней, — сообщается на сайте туроператора.

Забронированные и подтверждённые заявки на вылет с 17 февраля можно перебронировать.



Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман тоже подтвердила корреспонденту НГС о приостановлении продаж пакетных туров в Пекин и на остров Хайнань на неопределённое время из-за усугубления эпидемиологической обстановки в Китае.