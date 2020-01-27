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Город

Сто тысяч за пикет: шапито судится с зоозащитницей, устроившей акцию протеста

После пикета Елизаветы Бражник цирку пришлось сменить рабочую площадку в Новосибирске

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Лизу Бражник возмутил сам факт работы передвижного цирка&nbsp;

Лизу Бражник возмутил сам факт работы передвижного цирка 

Цирк шапито «Золотой дракон» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к новосибирской зоозащитнице Елизавете Бражник в Арбитражный суд — по словам сибирячки, копания требует возместить 100 тысяч рублей.

— Там сто десять страниц искового заявления, я их все сфотографировала, — рассказала корреспонденту НГС Лиза Бражник. — В этих ста десяти страницах даже есть лингвистическая экспертиза всех моих высказываний в Instagram. В том числе они указывают, что продали билетов меньше, чем рассчитывали на новой площадке, и финансовые потери тоже можно рассматривать как следствие нанесения ущерба репутации. 

В августе Елизавета организовала пикет против работы передвижного цирка — девушка также написала письмо в шведский офис IKEA. 

Сибирячку возмущают условия содержания зверей в передвижных цирках. 

— Это железные фургоны, в которых леопарды, обезьяны, ламы и собаки проводят большую часть своей жизни. Иногда «гуляют» в маленьких клетках, — считает девушка. 

В результате руководство «МЕГИ» объявило о том, что шапито не будет работать на территории ТЦ — и цирк был вынужден переехать к «Сибирскому моллу»

— Если я подал в суд и вы об этом как-то узнали, зачем я должен вам ещё комментарии какие-то давать? Почему я должен делиться с вами информацией, которой я не хочу делиться? — заявил в беседе с корреспондентом НГС директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким. 

НГС нашёл информацию по иску цирка к Елизавете Бражник на сайте Арбитражного суда Новосибирской области — представители «Золотого дракона» подали исковое заявление ещё в ноябре прошлого года, первое заседание по делу должно пройти 29 января. 

Ранее в Новосибирске стоматолог попыталась отсудить 500 тысяч у недовольной пациентки за отзыв на Flamp — суд отказал врачу в иске

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цирк "Золотой дракон"
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
27 янв 2020 в 18:59

шапито цирк мои внуки любят. По поводу зоозащитницы - она просто бузотёрит. Есть такие люди, лишь побузотёрить.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 18:58

Этой зоозащитнице просто заняться нечем.

с богаткова
27 янв 2020 в 19:00

Готов бесплатно выделить охрану зоозащитнице. Лучшего ЧОПовца.