Сто тысяч за пикет: шапито судится с зоозащитницей, устроившей акцию протеста

Лизу Бражник возмутил сам факт работы передвижного цирка Фото: Елизавета Бражник

Цирк шапито «Золотой дракон» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к новосибирской зоозащитнице Елизавете Бражник в Арбитражный суд — по словам сибирячки, копания требует возместить 100 тысяч рублей.

— Там сто десять страниц искового заявления, я их все сфотографировала, — рассказала корреспонденту НГС Лиза Бражник. — В этих ста десяти страницах даже есть лингвистическая экспертиза всех моих высказываний в Instagram. В том числе они указывают, что продали билетов меньше, чем рассчитывали на новой площадке, и финансовые потери тоже можно рассматривать как следствие нанесения ущерба репутации.

В августе Елизавета организовала пикет против работы передвижного цирка — девушка также написала письмо в шведский офис IKEA. Сибирячку возмущают условия содержания зверей в передвижных цирках. — Это железные фургоны, в которых леопарды, обезьяны, ламы и собаки проводят большую часть своей жизни. Иногда «гуляют» в маленьких клетках, — считает девушка. В результате руководство «МЕГИ» объявило о том, что шапито не будет работать на территории ТЦ — и цирк был вынужден переехать к «Сибирскому моллу». — Если я подал в суд и вы об этом как-то узнали, зачем я должен вам ещё комментарии какие-то давать? Почему я должен делиться с вами информацией, которой я не хочу делиться? — заявил в беседе с корреспондентом НГС директор цирка «Золотой дракон» Евгений Ким. НГС нашёл информацию по иску цирка к Елизавете Бражник на сайте Арбитражного суда Новосибирской области — представители «Золотого дракона» подали исковое заявление ещё в ноябре прошлого года, первое заседание по делу должно пройти 29 января.