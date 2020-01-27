«Закон против любви»: в Заксобрании НСО раскритиковали закон о семейном насилии. Публикуем мнения

Собравшиеся углядели в законе европейское вмешательство Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня, 27 января, члены круглого стола в Законодательном собрании Новосибирской области раскритиковали закон «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Среди участников, в частности, были уполномоченный по правам человека НСО, общественники и депутаты — приводим их мнения и отношение к ситуации. Что говорили на круглом столе — Хотела бы отметить, что семейное насилие существует и носит зачастую латентный характер. Ко мне часто обращаются женщины. <...> Этот законопроект направлен не на профилактику семейно-бытового насилия — он лишь прикрыт декларациями такого содержания. В реальности он направлен на достижение совершенно других целей. В случае его принятия будет нанесен существенный урон конституционным правам граждан, институту семьи в целом. Ни в коем случае нельзя принимать в такой редакции этот закон, — заявила уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева.

Часть выступающих связала законопроект с иностранным вмешательством. Так, председатель Городской общественной организации «Семья и дети» Надежда Артемова увидела в нем угрозу национальной безопасности России: — Я предпочту назвать этот законом «Законом против любви». <...> Он содержит многочисленные конфликты с приложением конституции РФ, концепцией демографической политики, семейной политики и стратегии национальной безопасности. Далеко не все желают могущества и процветания России с её традиционными и духовными, нравственными, культурными, семейными ценностями. Желаю донести до вас, что закон против семьи — это способ политического влияния Совета Европы на наше государство посредством распространения в России идей феминизма и ЛГБТ. Навязывание нам Стамбульской конвенции привлечет за собой требование Совета Европы о создании в стране благоприятных условий для развития феминизма и ЛГБТ, что недопустимо для нашего народа с его традиционным отношением к семье, супружеству и родительству, — утверждала Артемова.

Она также заявила, что Совет Европы «внедряет программы, которые направлены на растление детей» — речь шла о программах полового и сексуального воспитания. А флешмоб #ЯнеХотелаУмирать назвала «массовой атакой». — Это глубокие корни, которые были заложены для того, чтобы рванул Совет Европы, рванула Европа против России, приняв этот закон о домашнем насилии, — сообщила Артемова. Кроме того, представитель «Родительского Всероссийского Сопротивления» Александр Волков заявил, что насилие случается только в «безлюбых» семьях, а также насилию подвергаются одинокие женщины, которые «встречаются с мужчинами, но совместного хозяйства с ними не ведут». В завершение круглого стола депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин сказал, что данный проект не заслуживает внимания и обсуждения. Когда появился законопроект Закон о домашнем насилии разработали ещё пять лет назад, но сроки его рассмотрения затянулись.

29 ноября этого года Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия для общественного обсуждения. Он представляет из себя сокращенный вариант законопроекта, который разрабатывала инициативная группа в Совете по правам человека при Президенте РФ вместе с общественными организациями по защите прав женщин.



Что говорят те, кто поддерживает закон Новосибирские активисты проводили акции в поддержку принятия закона — подобные флешмобы и перфомансы проходили по всей стране. Прошлой зимой в центре города прошел пикет против домашнего насилия. — Мы хотим и требуем принятия закона против домашнего насилия. Подобные законопроекты поступали очень давно, последний был зарегистрирован и подан в Госдуму в 2016 году, однако его вернули на доработку, а вместо него приняли закон о декриминализации побоев в семье. Мы крайне не согласны с такой позицией, потому что в данном случае закон не защищает пострадавших. Бывает такое, что штраф за побои платит жертва — из семейного бюджета или же из личных денег, если сожитель не работает. Не принимается никаких мер для защиты пострадавших, — рассказала тогда корреспонденту НГС представитель Новосибирской феминистской группы Ксения Баскакова.

Активистка со ссылкой на официальные данные МВД утверждала, что почти половина тяжких преступлений в России происходит в семье.