С кем конфликтовал и судился убитый председатель ЖСК «Залесский»: краткая справка на Олега Арчибасова

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Этим утром, 27 января, мужчину застрелили неподалеку от офиса. Журналисты НГС выезжали на место происшествия, разговаривали с очевидцами и соседями Арчибасова. Все они теряются в догадках — кто и за что мог с ним расправиться. Хотя в деятельности Олега Арчибасова было немало скандальных моментов. Он защищал интересы дольщиков, конфликтовал с депутатом заксобрания и владел двумя компаниями. Наш коллега Илья Калинин изучил, с кем у погибшего Арчибасова были конфликты.
Защищал дольщиков
Как только стала известна личность убитого, все сразу вспомнили давнюю тяжбу Олега Арчибасова с компанией-застройщиком «Энергомонтаж» по поводу дома на улице Залесского, 6.
Главное противоречие между «Энергомонтажом», руководителем которой является депутат заксобрания Иван Сидоренко, и ЖСК «Залесский» было именно в достройке дома, который дольщики оплатили ещё 15 лет назад. Строительство в 2003 году начал «Гарантсервисстрой», но после компания обанкротилась. Затем за дело взялся «Энергомонтаж».
По мнению Ивана Сидоренко, Олег Арчибасов умышленно затягивал подготовку всех необходимых для строительства документов. Арчибасов же утверждал, что затягивание процесса идёт со стороны Сидоренко, который якобы хочет начать строительство вообще без смет, чтобы потом завысить стоимость работ. Об этом писало в 2018 году издание «Тайга.Инфо».
22 января 2018 года около 30 дольщиков устроили пикет в сквере у театра «Глобус» и обратились к депутату заксобрания и руководителю строительной компании «Энергомонтаж» Ивану Сидоренко, а также региональным властям с требованием не блокировать достройку дома, которую на себя взяли сами члены ЖСК. По данным «Тайги.Инфо», на самого председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова оказывалось давление со стороны областной власти, которая принуждала его подписать завышенные сметы «Энергомонтажа».
В результате, по данным издания «Континент Сибирь», в начале февраля 2018 года конфликтом между строительной компанией и ЖСК заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.
— При этом, как утверждает ведомство (областная прокуратура. — Прим. ред.), генеральным подрядчиком ООО «Энергомонтаж» были нарушены требования технических регламентов, строительных норм и правил, проектной документации, что послужило основанием для внесения в январе 2018 года прокурором Заельцовского района Новосибирска представления генеральному директору ООО «Энергомонтаж», — сообщало тогда издание со ссылкой на прокуратуру.
Дом на улице Залесского, несмотря на многолетний конфликт, был сдан в июле 2019 года. Квартиры получили около 300 дольщиков. На завершение строительства, по информации «Сиб.фм», ЖСК «Залесский» получил 226 миллионов рублей.
Другие проблемы ЖСК «Залесский»
По данным ЕГРЮЛ, с 2018 года у ЖСК «Залесский» начались финансовые проблемы: организация понесла убытки в 2,1 миллиона рублей.
По данным системы «Контур.Фокус», в 2018–2019 годах компании «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети» отсудили у ЖСК «Залесский» в Арбитражном суде более миллиона рублей за подключение к системе теплоснабжения и поставленную электроэнергию зданию на улице Залесского, 6. Самый крупный иск на сумму почти в 900 тысяч рублей вместе с пени и судебными издержками ЖСК должен был «СИБЭКО» за подключение дома к системе отопления, которое было исполнено 30 января 2019 года. Полностью подключение дома, согласно тексту судебного решения от 2 августа 2019 года, стоило почти 2,3 миллиона рублей.
По данным системы «Контур.Фокус», Олег Арчибасов является председателем правления ЖСК «Залесский». Арчибасову принадлежит 60% строительной компании «Электростройсервис» (40% у Александра Гаар) и 100% строительной компании «Лион» (бывшей «ИГ Капитал»).
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