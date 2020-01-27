«Его тут все знали»: что происходило утром в день убийства Олега Арчибасова в Новосибирске

Убийство произошло возле школы, которая расположена между домом и офисом Олега Арчибасова Фото: Александр Ощепков

Утром 27 января у входа на территорию школы № 4 был застрелен председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов. Тело обнаружили прохожие, после чего к школе подъехали полиция и реанимация. На месте побывали и журналисты НГС. Что говорят о смерти бизнесмена соседи и что происходило утром в день убийства — читайте в нашем репортаже.

Погибший жил в доме на улице Мичурина, 20/1, офис его ЖСК находится по адресу Каменская, 53 Фото: Александр Ощепков

— Его тут все знали, хороший мужчина был. За что так с ним — непонятно, ещё и среди бела дня — недоумевает житель дома по улице Мичурина, 20/1.

По информации «Тайги.Инфо», Олег Арчибасов погиб от выстрела в голову Фото: Александр Ощепков

— С мужем моим здоровался постоянно, жил с женой, сын и дочь у него есть. Воспитанный такой мужчина, полковник, бывший военный, но давно по гражданке ходит. Никогда бы не подумала, что с ним случится такое, — сокрушается соседка погибшего.

Оперативники оцепили территорию у входа в школу Фото: Александр Ощепков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» Фото: Александр Ощепков

Занятия в школе № 4 , несмотря на трагедию, продолжились в обычном режиме. От крыльца учебного заведения до места убийства всего несколько десятков метров Фото: Александр Ощепков

Недалеко от места происшествия толпятся школьники — они рассказывают друг другу страшилки про перестрелки и тройное убийство.

Дети стоят возле ограждения — полицейские не подпускают школьников к месту убийства Фото: Александр Ощепков

Корреспондент НГС побеседовала с родственницей погибшего — она тихо плакала, разглядывая место убийства. Девушка рассказала, что подробностей происшествия не знает: «Мне самой только что позвонили, ничего сказать не могу, мне тяжело».

По словам очевидцев, тело мужчины обнаружил охранник школы Фото: Александр Ощепков

Убийство произошло в районе 10 утра Фото: Александр Ощепков