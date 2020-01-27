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Криминал Убийство председателя ЖСК «Залесский» Фоторепортаж

«Его тут все знали»: что происходило утром в день убийства Олега Арчибасова в Новосибирске

Председателя ЖСК «Залесский» застрелили недалеко от его дома и офиса. Убийца скрылся

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Убийство произошло возле школы, которая расположена между домом и офисом Олега Арчибасова

Убийство произошло возле школы, которая расположена между домом и офисом Олега Арчибасова

Утром 27 января у входа на территорию школы № 4 был застрелен председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов. Тело обнаружили прохожие, после чего к школе подъехали полиция и реанимация. На месте побывали и журналисты НГС. Что говорят о смерти бизнесмена соседи и что происходило утром в день убийства — читайте в нашем репортаже. 

Погибший жил в доме на улице Мичурина, 20/1, офис его ЖСК находится по адресу Каменская, 53

Погибший жил в доме на улице Мичурина, 20/1, офис его ЖСК находится по адресу Каменская, 53

— Его тут все знали, хороший мужчина был. За что так с ним — непонятно, ещё и среди бела дня — недоумевает житель дома по улице Мичурина, 20/1. 

По информации «Тайги.Инфо», Олег Арчибасов погиб от выстрела в голову

По информации «Тайги.Инфо», Олег Арчибасов погиб от выстрела в голову

— С мужем моим здоровался постоянно, жил с женой, сын и дочь у него есть. Воспитанный такой мужчина, полковник, бывший военный, но давно по гражданке ходит. Никогда бы не подумала, что с ним случится такое, — сокрушается соседка погибшего. 

Оперативники оцепили территорию у входа в школу

Оперативники оцепили территорию у входа в школу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство»

Занятия в школе <nobr class="_">№ 4</nobr>, несмотря на трагедию, продолжились в обычном режиме. От крыльца учебного заведения до места убийства всего несколько десятков метров

Занятия в школе № 4, несмотря на трагедию, продолжились в обычном режиме. От крыльца учебного заведения до места убийства всего несколько десятков метров

Недалеко от места происшествия толпятся школьники — они рассказывают друг другу страшилки про перестрелки и тройное убийство. 

Дети стоят возле ограждения — полицейские не подпускают школьников к месту убийства

Дети стоят возле ограждения — полицейские не подпускают школьников к месту убийства

Корреспондент НГС побеседовала с родственницей погибшего — она тихо плакала, разглядывая место убийства. Девушка рассказала, что подробностей происшествия не знает: «Мне самой только что позвонили, ничего сказать не могу, мне тяжело». 

По словам очевидцев, тело мужчины обнаружил охранник школы&nbsp;

По словам очевидцев, тело мужчины обнаружил охранник школы 

Убийство произошло в районе 10 утра

Убийство произошло в районе 10 утра

Если у вас есть информация о происшествии, вы лично знали погибших подростков или стали свидетелем случившегося, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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убийствожск
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КОММЕНТАРИИ (15)

пенсионерка
27 янв 2020 в 17:09

Какие страшные новости. Как хорошо, что для пенсионеров нет опасности. Ибо пенсия у меня 9 с копейками, кому я нужна нищенка такая.

маруся
27 янв 2020 в 17:17

Корреспондент НГС побеседовала с родственницей погибшего — она тихо плакала,
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так вот зачем корреспондент приехала, пусть спасибо скажет, что на каток ее не послали

либеральное сми
27 янв 2020 в 17:16

человека убили, хайп кто ловит
статья, за статьёй...