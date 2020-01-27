«Его тут все знали»: что происходило утром в день убийства Олега Арчибасова в Новосибирске

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
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— Его тут все знали, хороший мужчина был. За что так с ним — непонятно, ещё и среди бела дня — недоумевает житель дома по улице Мичурина, 20/1.
— С мужем моим здоровался постоянно, жил с женой, сын и дочь у него есть. Воспитанный такой мужчина, полковник, бывший военный, но давно по гражданке ходит. Никогда бы не подумала, что с ним случится такое, — сокрушается соседка погибшего.
Недалеко от места происшествия толпятся школьники — они рассказывают друг другу страшилки про перестрелки и тройное убийство.
Корреспондент НГС побеседовала с родственницей погибшего — она тихо плакала, разглядывая место убийства. Девушка рассказала, что подробностей происшествия не знает: «Мне самой только что позвонили, ничего сказать не могу, мне тяжело».
Если у вас есть информация о происшествии, вы лично знали погибших подростков или стали свидетелем случившегося, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.