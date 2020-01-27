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Зима

В пригороде до –30: синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернутся морозы

Холода придут вместе с арктическим антициклоном

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Похолодание в Новосибирске начнётся 30 января

Похолодание в Новосибирске начнётся 30 января

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на ближайшую неделю — в среду начнётся похолодание, которое усилится к четвергу.

— В сочетании с метелями, которые приводят к ухудшению видимости до 200–500 м, это является комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. Поэтому составлено штормовое предупреждение на сегодняшний день и остаток ночи по области. В городе мы не штормим, потому что в городе интенсивность осадков будет незначительной, а ветер будет до 20 м/с, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник 28 января в Новосибирске ожидается небольшой снег, местами метель. Юго-западный ветер будет достигать ночью 10–15 м/с, местами усиливаясь до 20 м/с. Днём он ослабнет до 8–13 м/с, местами до 18 м/с. Температура ночью составит –5...–7 градусов, днём –4...–6.

Похолодание начнётся из-за обширного холодного антициклона, воздух в котором будет поступать с арктических районов, в том числе с севера Урала.

29 января в среду ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег с метелью, днём будут небольшие осадки. Ветер будет менять направление с юго-западного ночью на северо-западный днём, его скорость достигнет 5–10 м/с. Днём возможны порывы до 15 м/с. Температура опустится до –9...–11 ночью, а днём до –8…–10. В некоторых местах она может понизиться до 15–17 градусов мороза.

30 января специалисты ожидают резкий рост атмосферного давления и уменьшение осадков. Ночью возможен небольшой снег, день — без осадков. Западный ветер достигнет 4–9 м/с, ночью возможны порывы до 14 м/с. В этот день начнётся похолодание: ночью –23...–25, в пригороде ожидаются холода до –30. Днём в Новосибирске будет –21...–23 градуса.

Сильный ветер начался в области уже сегодня, о чем предупредили в МЧС. Непогода затронула западные и юго-западные районы, там ветер достигает 23 м/с. Ночью порывы ветра могут достигать 25–27 м/с.

НГС рассказывал, как автобусы возвращаются с новосибирской трассы из-за непогоды.

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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
27 янв 2020 в 17:35

Хорошо, что я езжу на общественном транспорте (метро). Представляю каково автомобилистам в такие морозы. Впрочем, так им и надо раз не хотят пересаживаться на ОТ.

+++
27 янв 2020 в 17:32

шапку ушанку, тулуп и валенки уже выдал нам директор.Также обещал чай горячий бесплатный.все-таки мы дворники на морозе работаем от частного охранного предприятия.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 17:31

Выдам своим работникам одежду для такой погоды.