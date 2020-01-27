В пригороде до –30: синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернутся морозы

— В сочетании с метелями, которые приводят к ухудшению видимости до 200–500 м, это является комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. Поэтому составлено штормовое предупреждение на сегодняшний день и остаток ночи по области. В городе мы не штормим, потому что в городе интенсивность осадков будет незначительной, а ветер будет до 20 м/с, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на ближайшую неделю — в среду начнётся похолодание, которое усилится к четвергу.

Во вторник 28 января в Новосибирске ожидается небольшой снег, местами метель. Юго-западный ветер будет достигать ночью 10–15 м/с, местами усиливаясь до 20 м/с. Днём он ослабнет до 8–13 м/с, местами до 18 м/с. Температура ночью составит –5...–7 градусов, днём –4...–6 .



Похолодание начнётся из-за обширного холодного антициклона, воздух в котором будет поступать с арктических районов, в том числе с севера Урала.

29 января в среду ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег с метелью, днём будут небольшие осадки. Ветер будет менять направление с юго-западного ночью на северо-западный днём, его скорость достигнет 5–10 м/с. Днём возможны порывы до 15 м/с. Температура опустится до –9...–11 ночью, а днём до –8…–10 . В некоторых местах она может понизиться до 15–17 градусов мороза.

