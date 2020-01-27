27 января понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Происшествия

Эвакуировалось 70 человек: в Новосибирске загорелся малярный цех на авторемонтном заводе

На месте происшествия горели банки с краской

1 420
10 Обсудить

Поделиться

По данным МЧС, пострадавших в пожаре нет

По данным МЧС, пострадавших в пожаре нет

Сегодня днём 27 января в Новосибирске на улице Аникина, 29 загорелся цех Новосибирского авторемонтного завода. 

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, до прибытия пожарной охраны из горящего здания самостоятельно эвакуировались 70 человек — их состояние удовлетворительное, никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила в Службу 112 в 15:11.

— Время прибытия пожарной охраны на место — в 15:23, пожар был локализован в 15:31, открытое горение ликвидировано в 15:34, полной ликвидации пока ещё нет, на момент прибытия пожарной охраны было задымление в малярном цехе. Площадь пожара не установлена, так как полной ликвидации нет, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным спасателей, горение происходило в малярном цеху размером 150 квадратных метров. Горели банки с краской на площади 20 квадратных метров. Всего в тушении задействованы три автоцистерны и одна автолестница.

На прошлой неделе на улице Фрунзе в Новосибирске загорелся похоронный дом. Тогда на тушение пожара понадобилось более 5 часов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

пожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

с богаткова
27 янв 2020 в 16:48

Полнолицевые маски всем выдали? Краска - очень вредная. Тем более, если она горит и в составе есть растворитель.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 16:47

Главное сохранять спокойствие при эвакуации.

Гость
27 янв 2020 в 16:52

Тот запах, когда понюхал потных работниц)