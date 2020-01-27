Эвакуировалось 70 человек: в Новосибирске загорелся малярный цех на авторемонтном заводе

Сегодня днём 27 января в Новосибирске на улице Аникина, 29 загорелся цех Новосибирского авторемонтного завода.
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, до прибытия пожарной охраны из горящего здания самостоятельно эвакуировались 70 человек — их состояние удовлетворительное, никто не пострадал.
Информация о пожаре поступила в Службу 112 в 15:11.
— Время прибытия пожарной охраны на место — в 15:23, пожар был локализован в 15:31, открытое горение ликвидировано в 15:34, полной ликвидации пока ещё нет, на момент прибытия пожарной охраны было задымление в малярном цехе. Площадь пожара не установлена, так как полной ликвидации нет, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным спасателей, горение происходило в малярном цеху размером 150 квадратных метров. Горели банки с краской на площади 20 квадратных метров. Всего в тушении задействованы три автоцистерны и одна автолестница.
На прошлой неделе на улице Фрунзе в Новосибирске загорелся похоронный дом. Тогда на тушение пожара понадобилось более 5 часов.