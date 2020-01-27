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Страна и мир

У Mail.ru случился сбой: почтовые адреса удалены

В компании пообещали исправить ошибку

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В компании подтвердили, что у них технические трудности

В компании подтвердили, что у них технические трудности

Пользователи Mail.ru массово жалуются на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны. Массовый сбой подтвердили в компании.

— К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации, — сообщили в Mail.ru.

Большая часть жалоб поступает из европейской части страны

Большая часть жалоб поступает из европейской части страны

Это не первая проблема в работе продуктов компании за последнее время. Буквально пару недель назад был массовый сбой социальной сети «ВКонтакте», которая также принадлежит Mail.ru Group.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
27 янв 2020 в 16:30

Не беда. Сейчас почтой мало кто пользуется в основном соцсети и мессенджеры. На частном охранном предприятии у меня так вообще резервирование = обсуждаем все про рации.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 16:29

Уже своим айтишникам приказал устранить проблему на моем компьютере. Оказывается, проблема не в ЧОПе.

Qwerty
27 янв 2020 в 16:31

Осталось удалить ВК и все будет хорошо:)