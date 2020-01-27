27 января понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Спорт Подробности

«Почта России» начала выдавать новосибирцам паспорта болельщиков на чемпионат Европы по футболу

В Новосибирск доставили 90 паспортов болельщиков

182
5 Обсудить

Поделиться

Болельщики заказывали паспорта заранее, ещё осенью 2019 года

Болельщики заказывали паспорта заранее, ещё осенью 2019 года

«Почта России» доставила в Новосибирск 90 паспортов болельщиков на чемпионат Европы по футболу UEFA 2020, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля. 

Персонифицированные карточки можно получить только в главпочтамте на улице Советской, 33.

— Сейчас паспорта получили уже 9 новосибирцев, но люди постепенно подходят за ними. Им приходит сообщение о доставке бандероли, — уточнили представители «Почты России». 

Также сотрудники отметили, что паспорта доставляют заказной бандеролью первого класса с описью вложения.

Летом 2018 года, когда в России был чемпионат мира, в Новосибирске проходили трансляции матчей с российской командой на набережной.

Также тем летом футбольный фанат из Новосибирска случайно обронил билеты на матчи на Центральном рынке. Сперва организаторы отказывались дать дубликат билетов, но в службе поддержки нашлась землячка — она помогла новосибирцу попасть на игру.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

чемпионат Европы по футболуUEFA
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

--------
27 янв 2020 в 17:08

работаю дворником на частном предприятии(охранном)так у нас директор болельщик.

--------
27 янв 2020 в 17:07

сегодня директор сказал,надо работать круглосуточно мести снег.Из-за чс.возле чопа.

--------
27 янв 2020 в 17:05

Я так понял, что что то здесь комментировать смысла нет.Вся ветка будет занята дубовыми троллями. Где там Ржака со своим рви?