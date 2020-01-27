«Почта России» начала выдавать новосибирцам паспорта болельщиков на чемпионат Европы по футболу

Болельщики заказывали паспорта заранее, ещё осенью 2019 года

«Почта России» доставила в Новосибирск 90 паспортов болельщиков на чемпионат Европы по футболу UEFA 2020, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля.

Персонифицированные карточки можно получить только в главпочтамте на улице Советской, 33.

— Сейчас паспорта получили уже 9 новосибирцев, но люди постепенно подходят за ними. Им приходит сообщение о доставке бандероли, — уточнили представители «Почты России».

Также сотрудники отметили, что паспорта доставляют заказной бандеролью первого класса с описью вложения.