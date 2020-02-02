«Да, это пропаганда, но она оправданна»: что происходит в Китае, охваченном коронавирусом

Несмотря на новый вирус, китайцы по привычке отмечают главный праздник страны Фото: Александра Игнатович

Александра Игнатович живет на южном побережье страны — в Гуанчжоу. Девушка рассказала о жизни обычных людей и работе китайской пропаганды. Публикуем ее мнение.

Обычно в Гуанчжоу на фестиваль весны (китайский Новый год) съезжаются туристы со всего Китая, но сейчас народу на улицах значительно меньше, метро пустует.

Отменили все масштабные мероприятия и гулянья, но люди всё равно отмечают праздники так, как привыкли — устраивают семейные обеды, выходят на прогулки в парки, при этом маски носят не все. Небольшие магазинчики закрыты, фермерские рынки тоже не работают, но, скорее всего, это связано с тем, что китайцы разъехались по своим родным провинциям — так происходит каждый год в период фестиваля.

Метро пустует, а на авиарейсах людей пристально проверяют Фото: Александра Игнатович

Среди китайцев паники или какой-то истерии по поводу нового вируса я не наблюдаю, потому что местные СМИ не нагнетают обстановку, а, наоборот, транслируют такие новости, которые воодушевляют и показывают стране, что правительство и неравнодушные граждане делают всё возможное, чтобы бороться с эпидемией. Например, по всем каналам и соцсетям говорят про добровольцев: после того, как в Ухани перестало хватать медицинского персонала на увеличившееся количество пациентов, со всей страны бригады врачей добровольно просили направить их в эпицентр эпидемии. Насколько это действительно было «добровольно», я сказать не могу, но эти новости запустили целую волну таких акций: строители пообещали за неделю возвести госпиталь площадью 25 тысяч м2 (примерно 3 футбольных поля), оператор мобильной связи пообещал обеспечить этот госпиталь интернет-связью и за сутки установил оборудование (безвозмездно предоставленное компанией Huawei) для 5G. Производители защитных масок не останавливают производство даже на праздники и не повышают цены на товар. Да, это пропаганда, но сейчас это оправданно: главное — не допустить паники и действовать согласно указаниям врачей.



Мне кажется, что из-за вируса больше паникуют иностранцы, чем сами китайцы. В принципе, я могу это понять — языковой барьер, опасение того, что, как и в 2003-м, китайцы будут занижать число заражённых и умерших…

Но Китай в 2003-м и Китай в 2020-м — это две совершенно разные страны с разными технологиями и с разными возможностями. А ещё в 2020 году у китайцев есть опыт, как справляться с инфекционными заболеваниями при огромной плотности населения. Так что не стоит переживать.



На этой неделе журналисты НГС встретили в Толмачево туристов, которые экстренно вернулись в Сибирь из Китая. Они откровенно рассказали, что происходит в Поднебесной. Их истории читайте тут. Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

