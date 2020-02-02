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Александра Игнатович

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Александра Игнатович

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Страна и мир Китайский коронавирус Мнение

«Да, это пропаганда, но она оправданна»: что происходит в Китае, охваченном коронавирусом

Россиянка рассказывает, почему китайцы не боятся выходить на улицы и общаться друг с другом

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Несмотря на новый вирус, китайцы по привычке отмечают главный праздник страны

Несмотря на новый вирус, китайцы по привычке отмечают главный праздник страны

Александра Игнатович живет на южном побережье страны — в Гуанчжоу. Девушка рассказала о жизни обычных людей и работе китайской пропаганды. Публикуем ее мнение.

Обычно в Гуанчжоу на фестиваль весны (китайский Новый год) съезжаются туристы со всего Китая, но сейчас народу на улицах значительно меньше, метро пустует.

Отменили все масштабные мероприятия и гулянья, но люди всё равно отмечают праздники так, как привыкли — устраивают семейные обеды, выходят на прогулки в парки, при этом маски носят не все. Небольшие магазинчики закрыты, фермерские рынки тоже не работают, но, скорее всего, это связано с тем, что китайцы разъехались по своим родным провинциям — так происходит каждый год в период фестиваля.

Метро пустует, а на авиарейсах людей пристально проверяют

Метро пустует, а на авиарейсах людей пристально проверяют

Среди китайцев паники или какой-то истерии по поводу нового вируса я не наблюдаю, потому что местные СМИ не нагнетают обстановку, а, наоборот, транслируют такие новости, которые воодушевляют и показывают стране, что правительство и неравнодушные граждане делают всё возможное, чтобы бороться с эпидемией. Например, по всем каналам и соцсетям говорят про добровольцев: после того, как в Ухани перестало хватать медицинского персонала на увеличившееся количество пациентов, со всей страны бригады врачей добровольно просили направить их в эпицентр эпидемии. Насколько это действительно было «добровольно», я сказать не могу, но эти новости запустили целую волну таких акций: строители пообещали за неделю возвести госпиталь площадью 25 тысяч м(примерно 3 футбольных поля), оператор мобильной связи пообещал обеспечить этот госпиталь интернет-связью и за сутки установил оборудование (безвозмездно предоставленное компанией Huawei) для 5G. Производители защитных масок не останавливают производство даже на праздники и не повышают цены на товар. Да, это пропаганда, но сейчас это оправданно: главное — не допустить паники и действовать согласно указаниям врачей.

Мне кажется, что из-за вируса больше паникуют иностранцы, чем сами китайцы. В принципе, я могу это понять — языковой барьер, опасение того, что, как и в 2003-м, китайцы будут занижать число заражённых и умерших…

Но Китай в 2003-м и Китай в 2020-м — это две совершенно разные страны с разными технологиями и с разными возможностями. А ещё в 2020 году у китайцев есть опыт, как справляться с инфекционными заболеваниями при огромной плотности населения. Так что не стоит переживать.

На этой неделе журналисты НГС встретили в Толмачево туристов, которые экстренно вернулись в Сибирь из Китая. Они откровенно рассказали, что происходит в Поднебесной. Их истории читайте тут.

Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram). 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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китайский коронавирусавторская колонка
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КОММЕНТАРИИ (20)

С.О.В.
2 фев 2020 в 16:06

Новая болезнь, объявленная западными (в основном англосаксонскими) СМИ "страшной угрозой для человечества", на самом деле оказалась менее страшна, чем обычный грипп. Так как уровень летальности от неё ниже, чем от гриппа или пневмонии. Вся эта паника вокруг нового коронавируса представляется довольно странной и очень похожа на информационную войну против Китая. Зачем закрывать авиасообщение с этой страной? Зачем срочно эвакуировать оттуда людей? Зачем отказываться от покупок китайских товаров через интернет? Очень много - "зачем" и "почему".

2 фев 2020 в 16:01

"Производители защитных масок не останавливают производство даже на праздники и не повышают цены на товар". Зато у нас на каждом несчастье пытаются нажиться, сразу повышают цены на всё, что в дефиците.

Гость
2 фев 2020 в 15:59

Китайцы то справятся, а как в нашей деревне будут справляться вот что волнует больше всего!