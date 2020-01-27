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Спецслужбы ищут бомбу: самолет Хабаровск — Москва успешно приземлился

Пассажиров эвакуировали

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Спецслужбы приступили к осмотру самолета

Спецслужбы приступили к осмотру самолета

Самолет «Аэрофлота» Хабаровск — Москва, на борту которого может находиться взрывное устройство, успешно приземлился в аэропорту Хабаровска. Аварийно-спасательные службы аэропорта и оперативные службы эвакуировали людей.

— Пассажиры и экипаж эвакуированы, никто не пострадал. В данный момент спецслужбы осматривают самолет, — сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, после проверки самолет вылетит в Москву.

Информация о том, что на борту самолета находится бомба, поступила в Росгвардию сегодня, уже после того, как он вылетел из аэропорта Хабаровска. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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ЧП в самолётебомба
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
27 янв 2020 в 15:12

Директор сказал проявлять бдительность на постах частного охранного предприятия.Сейчас только что по рации передал.

с богаткова
27 янв 2020 в 15:12

собаки есть? служил, поэтому знаю о чем говорю.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 15:11

Надо, чтобы собака искала.