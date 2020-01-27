Спецслужбы ищут бомбу: самолет Хабаровск — Москва успешно приземлился

Самолет «Аэрофлота» Хабаровск — Москва, на борту которого может находиться взрывное устройство, успешно приземлился в аэропорту Хабаровска. Аварийно-спасательные службы аэропорта и оперативные службы эвакуировали людей.



— Пассажиры и экипаж эвакуированы, никто не пострадал. В данный момент спецслужбы осматривают самолет, — сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.



Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, после проверки самолет вылетит в Москву.

Информация о том, что на борту самолета находится бомба, поступила в Росгвардию сегодня, уже после того, как он вылетел из аэропорта Хабаровска. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.

