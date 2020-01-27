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Криминал Убийство председателя ЖСК «Залесский» Подробности

Стало известно имя застреленного в центре Новосибирска мужчины

Олег Арчибасов возглавлял ЖСК и представлял интересы дольщиков в конфликте с крупным застройщиком

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Олегу Арчибасову было около 65 лет

Олегу Арчибасову было около 65 лет

Утром 27 января в районе школы № 4 обнаружили тело мужчины. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Официально имя погибшего не сообщается, но, по данным источников НГС, убитый — Олег Арчибасов, глава ЖСК «Залесский». Родственница Арчибасова, с которой удалось поговорить нашему корреспонденту, подтвердила это. Женщина объяснила, что ей позвонили и сообщили о трагедии, но подробностей она не знает.

По данным сайта «Контур.Фокус», Олег Арчибасов возглавлял ЖСК «Залесский». Согласно сайту компании, она построила дом в Заельцовском районе. Арчибасов, сообщает «Тайга.Инфо», представлял интересы дольщиков в конфликте с компанией «Энергомонтаж», которая обязалась достроить брошенный объект на Залесского, 6.

На месте происшествия работают корреспонденты НГС. Мы публикуем информацию в режиме онлайн.

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убийствожскСледственный комитетдольщики
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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
27 янв 2020 в 14:41

К сожалению, многие забывают, что быть бизнесменом - очень опасно.
И пренебрегают безопасностью.
Очень не многие из тех кто может себе это позволить, обращаются за личной охранной в частные охранные предприятия. Думают, что 90-е прошли...

Гость
27 янв 2020 в 14:44

Что с пенсионными накоплениями в этом случае?

Царь просто Царь
27 янв 2020 в 14:42

Я так понимаю источники у НГС такие же как и у меня ? ...соседние информационные сайты , где уже часа три назад все это прописано и точно такими же словами. Хотя правильно что у этого ресурса уже нет авторитета и соответственно нет источников .