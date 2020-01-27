Стало известно имя застреленного в центре Новосибирска мужчины

Утром 27 января в районе школы № 4 обнаружили тело мужчины. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Официально имя погибшего не сообщается, но, по данным источников НГС, убитый — Олег Арчибасов, глава ЖСК «Залесский». Родственница Арчибасова, с которой удалось поговорить нашему корреспонденту, подтвердила это. Женщина объяснила, что ей позвонили и сообщили о трагедии, но подробностей она не знает.

По данным сайта «Контур.Фокус», Олег Арчибасов возглавлял ЖСК «Залесский». Согласно сайту компании, она построила дом в Заельцовском районе. Арчибасов, сообщает «Тайга.Инфо», представлял интересы дольщиков в конфликте с компанией «Энергомонтаж», которая обязалась достроить брошенный объект на Залесского, 6.