Неандертальцы заселяли Южную Сибирь двумя волнами: учёные из Новосибирска подтвердили важную гипотезу

Сегодня, 28 января, в Институте археологии и этнографии СО РАН руководитель раскопок в Чагырской пещере Алтайского края Ксения Колобова рассказала о результатах исследований на этом памятнике за последние несколько лет работы.
— Судя по останкам животных, неандертальцы охотились недалеко, чтобы можно было выследить бизонов, например, — говорит Ксения Колобова.
В основном на раскопках были найдены кости мамонтов — порядка 60% всех находок, добавила руководитель лаборатории PaleoData, биолог Наталия Рудая.
Ночью в журнале PNAS (ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях. — Прим. ред.) вышла статья Ксении Колобовой и Натальи Рудой, которую они написали с Ричардом Робертсом (Richard Roberts) из австралийского Университета Вуллонгонга по результатам работ в Чагырской пещере.
Статья посвящена появлению неандертальцев в Южной Сибири. Особую значимость имеет информация о том, что неандертальцы заселяли Сибирь двумя волнами.
Предположение о двух волнах выдвинули несколько лет назад антропологи и археологи Института археологии и этнографии РАН. А недавно учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия) изучили ДНК двух европейских неандертальцев, которым насчитывается около 120 тысяч лет, чьи фрагменты были обнаружены в пещерах Бельгии и Германии. Этот факт говорит о том, что неандертальцы населяли Европу не менее 80 тысяч лет. И эти исследования подтвердили теорию о том, что в Южную Сибирь неандертальцы мигрировали в две волны. В Денисовой пещере как раз жили неандертальцы первой волны. А в Чагырской пещере и в пещере Сибирячиха (пещера Окладникова) жил так называемый европейский антропологический тип неандертальцев — вторая волна.
— Первая волна неандертальцев на Алтае от 200 до 100 тысяч лет назад, а вторая волна — 60 тысяч лет назад. После 40 тысяч лет назад они исчезают везде. Никто не знает, почему они исчезли, кто их убил, — рассказала на пресс-конференции Колобова.
Она пояснила, что численность неандертальцев на Алтае была достаточно ограничена. Возможно, популяция не превышала 100 особей.
Исполняющий обязанности директора ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин пояснил, что сходство между находками в Чагырской пещере и на европейских стоянках обсуждали долгие годы. И новосибирские учёные, и их европейские коллеги отмечали почти идентичные формы и способы обработки каменного инвентаря.
— В Восточной Европе её ещё называют микок. Все полученные нами данные говорили о том, что этот микок перенёсся на Алтай во время второй волны заселения неандертальцами Южной Сибири, — заметил Кривошапкин.
Учёные предполагают, что некоторые европейские неандертальцы мигрировали на восток и, возможно, частично заменили уже осевших в Сибири неандертальцев первой волны. Было это между 120 тысячами и 90 тысячами лет назад.
В 2014 году новосибирские учёные раскрыли тайну вымирания неандертальцев, а в 2015-м воссоздали среду их обитания. В ноябре 2019 года новосибирские археологи рассказывали о том, что нашли за год — они поработали в 10 странах мира.