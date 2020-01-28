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Неандертальцы заселяли Южную Сибирь двумя волнами: учёные из Новосибирска подтвердили важную гипотезу

Они рассказали, откуда неандертальцы пришли в Южную Сибирь и почему у них орудия такие же, как у европейских

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Наталия Рудая и Ксения Колобова рассказали о результатах раскопок в Чагырской пещере

Наталия Рудая и Ксения Колобова рассказали о результатах раскопок в Чагырской пещере

Сегодня, 28 января, в Институте археологии и этнографии СО РАН руководитель раскопок в Чагырской пещере Алтайского края Ксения Колобова рассказала о результатах исследований на этом памятнике за последние несколько лет работы. 

— Судя по останкам животных, неандертальцы охотились недалеко, чтобы можно было выследить бизонов, например, — говорит Ксения Колобова.

В основном на раскопках были найдены кости мамонтов — порядка 60% всех находок, добавила руководитель лаборатории PaleoData, биолог Наталия Рудая.

Ночью в журнале PNAS (ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях. — Прим. ред.) вышла статья Ксении Колобовой и Натальи Рудой, которую они написали с Ричардом Робертсом (Richard Roberts) из австралийского Университета Вуллонгонга по результатам работ в Чагырской пещере.

Статья посвящена появлению неандертальцев в Южной Сибири. Особую значимость имеет информация о том, что неандертальцы заселяли Сибирь двумя волнами.

Предположение о двух волнах выдвинули несколько лет назад антропологи и археологи Института археологии и этнографии РАН. А недавно учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия) изучили ДНК двух европейских неандертальцев, которым насчитывается около 120 тысяч лет, чьи фрагменты были обнаружены в пещерах Бельгии и Германии. Этот факт говорит о том, что неандертальцы населяли Европу не менее 80 тысяч лет. И эти исследования подтвердили теорию о том, что в Южную Сибирь неандертальцы мигрировали в две волны. В Денисовой пещере как раз жили неандертальцы первой волны. А в Чагырской пещере и в пещере Сибирячиха (пещера Окладникова) жил так называемый европейский антропологический тип неандертальцев — вторая волна.

— Первая волна неандертальцев на Алтае от 200 до 100 тысяч лет назад, а вторая волна — 60 тысяч лет назад. После 40 тысяч лет назад они исчезают везде. Никто не знает, почему они исчезли, кто их убил, — рассказала на пресс-конференции Колобова.

Она пояснила, что численность неандертальцев на Алтае была достаточно ограничена. Возможно, популяция не превышала 100 особей.

Орудия, найденные в Чагырской пещере

Орудия, найденные в Чагырской пещере

Исполняющий обязанности директора ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин пояснил, что сходство между находками в Чагырской пещере и на европейских стоянках обсуждали долгие годы. И новосибирские учёные, и их европейские коллеги отмечали почти идентичные формы и способы обработки каменного инвентаря. 

— В Восточной Европе её ещё называют микок. Все полученные нами данные говорили о том, что этот микок перенёсся на Алтай во время второй волны заселения неандертальцами Южной Сибири, — заметил Кривошапкин.

Учёные предполагают, что некоторые европейские неандертальцы мигрировали на восток и, возможно, частично заменили уже осевших в Сибири неандертальцев первой волны. Было это между 120 тысячами и 90 тысячами лет назад.

В 2014 году новосибирские учёные раскрыли тайну вымирания неандертальцев, а в 2015-м воссоздали среду их обитания. В ноябре 2019 года новосибирские археологи рассказывали о том, что нашли за год — они поработали в 10 странах мира.

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учёныенеандертальцыоткрытияархеология
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КОММЕНТАРИИ (14)

день пограничника
28 янв 2020 в 12:00

вторая волна на автобусах прибыла, сам видел

Путешествие хоть куда
28 янв 2020 в 12:04

Сами придумали? Идите пишите сказки. Всё это не правда

KOK16
28 янв 2020 в 12:00

Толщина шкуры мамонта была порядка 8 см далеко не каждое нарезное оружие смогло бы причинить вред ему. Не говоря уже о разделке туши с таким слоем кожи.