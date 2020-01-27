На новосибирской трассе столкнулись две фуры — у одной оторвало кабину

Сегодня днем на трассе Р-254 под Новосибирском столкнулись две фуры — есть пострадавшие.
Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112 в 13:24.
— 10–15 км от Барабинска, столкновение. Две фуры, есть пострадавшие, один зажат. Есть информация, что одной из фур кабину оторвало, — рассказали очевидцы дежурному.
В отделении пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии и уточнили, что она случилась на 1161-м километре. Сейчас туда едет экипаж.
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Сегодня утром МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре и метели. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Из-за снегопадов в городе введен режим ЧС. Мы следим за обстановкой в онлайн-трансляции.