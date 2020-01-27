На новосибирской трассе столкнулись две фуры — у одной оторвало кабину

Сегодня днем на трассе Р-254 под Новосибирском столкнулись две фуры — есть пострадавшие.



Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112 в 13:24.

— 10–15 км от Барабинска, столкновение. Две фуры, есть пострадавшие, один зажат. Есть информация, что одной из фур кабину оторвало, — рассказали очевидцы дежурному.

В отделении пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии и уточнили, что она случилась на 1161-м километре. Сейчас туда едет экипаж.