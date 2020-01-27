27 января понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Происшествия

На новосибирской трассе столкнулись две фуры — у одной оторвало кабину

По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие

3 118
11 Обсудить

Поделиться

Авария произошла около 13 часов дня&nbsp;

Авария произошла около 13 часов дня 

Сегодня днем на трассе Р-254 под Новосибирском столкнулись две фуры — есть пострадавшие.

Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112 в 13:24.

— 10–15 км от Барабинска, столкновение. Две фуры, есть пострадавшие, один зажат. Есть информация, что одной из фур кабину оторвало, — рассказали очевидцы дежурному. 

В отделении пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии и уточнили, что она случилась на 1161-м километре. Сейчас туда едет экипаж. 

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Сегодня утром МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре и метели. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на дальние расстояния

Из-за снегопадов в городе введен режим ЧС. Мы следим за обстановкой в онлайн-трансляции

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

дтпфурагибдд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
27 янв 2020 в 14:18

Фура.Скорость не менее сотни.Тише они не ездят.

Фото пользователя
27 янв 2020 в 14:34

На кой черт лепить фото откуда-то с Искитимского района?

Фыва Йцyкен
27 янв 2020 в 14:20

Какой сегодня плодотворный день у НГС, грузовики сталкиваются, на улицах убивают, плиты с грузовиков падают, дороги замело, в самолетах бомбы, на рынке хаос ... в общем ни жизнь а катастрофа судя по "новостям" от "городского" портала. Никакого просвета и надежд на нормальную жизнь.