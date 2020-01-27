В Новосибирске приготовили боксы для заражённых коронавирусом

В детской больнице № 3 приготовили 125 боксированных коек на случай распространения коронавирусной инфекции Фото: Ольга Бурлакова

В новосибирских больницах готовят места для людей, заражённых коронавирусом — в аэропорту и на железнодорожном вокзале проверяют состояние пассажиров, прибывших из Китая.

— Сегодня дополнительно мной будет приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению в режиме лабораторной диагностики и профилактики коронавирусной инфекции, — сообщил на оперативном совещании у губернатора министр здравоохранения Константин Хальзов. — При госпитализации людей с коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы, боксированные палаты в 1-й инфекционной клинической больнице, а также в детской клинической больнице № 3 города Новосибирска и во всех медицинских организациях, где имеются инфекционные отделения.



По его словам, при подозрении на коронавирусную инфекцию пациентов из Новосибирска будут направлять в первую инфекционную больницу, а из области — в областную клиническую больницу. На особом контроле будут пациенты с признаками ОРВИ и гриппа, прибывшие из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних двух недель. В общей сложности в 1-й инфекционной больнице и в детской больнице № 3 приготовлено больше 200 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме коронавируса, в Новосибирской области появились первые случаи заболевания гриппом. По словам Хальзова, на сегодняшний день 18 заболевших, все они не были привиты. Руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что в Толмачёво стоят тепловизоры для контроля за пассажирами, пребывающими из неблагополучных регионов. Он уточнил, что в Новосибирск ежедневно прилетают 2–3 прямых рейса из Китая. Харбин, Пекин, Урумчи, Санья, Гонконг — на особом контроле. Кроме аэропорта, контролируют пассажиров поезда Пекин — Москва, который стоит в Новосибирске 20 минут.

— С января к нам прилетело более 54 рейсов, осмотрено больше 8 тысяч пассажиров и членов экипажа. Заболевших не выявлено, — рассказал глава Роспотребнадзора. По его словам, в аэропорту проходит инструктаж экипажа самолёта и надзорных служб. В здании усилен режим дезинфекции. Исследованием анализов пассажиров с подозрением на коронавирус занимается центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

— «Вектор» выдает результаты лабораторных исследований в течение 2–4 часов с момента поступления, — рассказал Щербатов. В институт, отметил он, также поступают материалы для исследований на коронавирусную инфекцию из других регионов России.

Кроме того, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает диагностические тесты и вакцины против коронавируса. На выходных Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о первых случаях заражения коронавирусом на границе с Китаем. По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.

