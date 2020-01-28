«Бесплатно ребенка родила»: колонка о родителях, обидевшихся на заявление Путина о маткапитале

Мама двоих сыновей Екатерина Томилова недоумевает, как можно всерьёз сожалеть о рождении «бесплатных» детей Фото: предоставлено Екатериной Томиловой

Послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию наделало много шума среди родителей. Глава государства заявил, что необходимо выплачивать маткапитал уже на первого ребёнка, на второго сумму значительно поднимут, а при рождении третьего семьи будут получать компенсацию части ипотеки. Мама двоих детей Екатерина Томилова ужаснулась тому, что на форумах родители массово начали рассуждать о том, что зря «бесплатно» родили ребёнка. Причём всерьёз. Аттракцион невиданной щедрости, озвученный президентом в послании, взбудоражил нынешних и будущих молодых родителей. Каждый в этот момент пытался сообразить, запрыгнул ли он на ступеньку этого колеса чудес. А для тех, кто понял, что не успел, карета сразу же превратилась в тыкву, как итог — великая депрессия. Как будто им дали подержать деньги и тут же их забрали: мол, по ошибке и даже без «извините». Значительная часть молодых родителей почувствовала себя обманутыми — особенно те, кто понимает, что на пенсию рано они уже не выйдут, а выплаты на детей уже не получат.



По какую сторону баррикад оказалась я, сейчас поясню. У меня мальчик и ещё мальчик. Первый родился в период кризиса, когда наша ипотечная квартира замерла в виде очертаний на бумаге, воздуха и законсервированного крана, но за неё нужно было платить, как и за съемную. Компания, где работали вместе с мужем, вошла в стадию банкротства. Никаких выплат, кроме положенной от государства единоразовой в 10 тысяч рублей, после рождения ребёнка я не получила. Со вторым бонус от государства пришелся кстати: материнский капитал был направлен на погашение ипотеки, что скостило несколько лет банковских поборов. Что такое декрет — не в курсе, не сидела, не была, не знаю. В общем, мне от государства что-то перепало, но, конечно, хотелось бы больше. Детей нужно лечить, учить, развлекать, одевать, кормить их, кормить ЖКХ и другие инстанции, а это уже совершенно другие деньги.

Самыми обиженными должны быть те, кто видел, как за ночь тысячные сбережения превращались в копейки (так вмиг у нас не стало выручки от автомобиля, положенной на книжку), как родителям платили зарплату товаром (и это если повезёт: мой папа, например, пожарный, не головёшками же было брать). И те, кто родил детей до 2007 года, когда впервые начали выдавать маткапитал. У этих семей дети-подростки, где требуются вложения в образование, секции, одежду, но поддержки государства эти родители не видели. За ними следуют те, кто маткапитал получил, но весьма средненьких по нынешним временам размеров. И те, кого просто кинули с земельными участками для многодетных семей — я не знаю ни одну многодетную семью, реально обустроившуюся на таком участке. Обидно! Досадно! Согласна! Чем отличается ребёнок, рождённый десять, пять лет назад или в октябре прошлого года, от ребёнка, появившегося на свет 1 января 2020-го?



Но если кому-то просто по-человечески обидно, то других душит большая жирная жаба. Несколько дней после послания я мониторила различные форумы, вот реальные цитаты из них. Сразу скажу, они были написаны отнюдь не в шутку. Казалось, желчь лилась с экранов рекой:

«Обидно, мы родились 26.12.19, нам ещё месяца нет, а уже обделили ребёнка» (пишет мужчина).

«Почему я так рано родила, нужно было рожать позже».

«Почему третий ребёнок стоит дешевле второго?»

«Бесплатно ребёнка родила...»

Не выдержала. Предложила в ответ на один такой отзыв отдать ребёнка в детдом или выкинуть, а потом ещё родить. Обозвали дурой. А сами?

Урвать у государства, которое без стеснения дерёт с нас три шкуры (намедни тут было предложение ввести налог для домохозяек), — это одно. Пока дают, нужно брать. Отождествлять своего ребёнка с товаром — совсем другое, это уже цинизм чистой воды. Неужели мы настолько обозлились? Как можно думать о рождении малыша как источнике получения денег от государства, преследуя извлечение прибыли? Учитесь у своих детей. Один протоиерей сказал: «Дети нужны нам для того, чтобы мы не закостенели, не стали совсем уж взрослыми и прагматичными, не превратились в бессердечных головёшек, у которых всё наперед рассчитано и поддаётся логике». В конце концов детей мы рожаем для себя, а не для государства, рассчитывать нужно на свои силы, а материнский капитал — всего лишь бонус от государства, который, увы, достанется не всем.



P.S. Полагаю, государству следуют продумать механизм пресечения обналички всех этих свалившихся тысяч. Уже читала статью о мутных схемах, оставивших семьи и без денег, и без сертификата, и без жилья.



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