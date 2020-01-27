В Новосибирске бетонные плиты упали с грузовика на внедорожник — один человек в больнице

Сегодня, 27 января, в Новосибирске на пересечении улиц Залесского и Северной с КАМАЗа на внедорожник упали бетонные плиты. В результате происшествия движение по улице Залесского в районе стадиона СГУПС оказалось затруднено в оба направления.



— Автомобиль КАМАЗ, перевозящий бетонные плиты, двигался со стороны Красного проспекта в сторону Залесского. В пути следования с грузовой платформы КАМАЗа упали четыре плиты, которые задели автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», движущийся во встречном направлении, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.