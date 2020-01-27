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Происшествия

В Новосибирске бетонные плиты упали с грузовика на внедорожник — один человек в больнице

За рулём внедорожника была женщина, её диагноз устанавливается

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ДТП создало серьёзную пробку в районе улицы Залесского

ДТП создало серьёзную пробку в районе улицы Залесского

Сегодня, 27 января, в Новосибирске на пересечении улиц Залесского и Северной с КАМАЗа на внедорожник упали бетонные плиты. В результате происшествия движение по улице Залесского в районе стадиона СГУПС оказалось затруднено в оба направления.

— Автомобиль КАМАЗ, перевозящий бетонные плиты, двигался со стороны Красного проспекта в сторону Залесского. В пути следования с грузовой платформы КАМАЗа упали четыре плиты, которые задели автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», движущийся во встречном направлении, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

Женщине-водителю понадобилась помощь медиков

Женщине-водителю понадобилась помощь медиков

В происшествии пострадала 46-летняя женщина-водитель. Её госпитализировали с места происшествия, диагноз пострадавшей уточняется.

Из-за происшествия собралась пробка

Из-за происшествия собралась пробка

В середине января на улице Жуковского произошло страшное ДТП с участием КАМАЗа — из-за сильного снегопада водитель «десятки» не справился с управлением и залетел под грузовик. Два человека, находящиеся в салоне отечественной легковушки, не выжили, их тела пришлось вырезать из покорёженной машины спасателям. 

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упали бетонные плиты
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КОММЕНТАРИИ (18)

789456
27 янв 2020 в 13:38

"За рулём внедорожника была женщина, её диагноз устанавливается" - женщина, как правило это и есть диагноз.

cerb
27 янв 2020 в 13:45

чёт слабовато угла дал..
надо было шибче - шоб закинуть их в окошко первого этажа этого облезлого домишки..

Карма не ошибается
27 янв 2020 в 13:44

Просто так плиты не падают, значит было за что. Отработала свои косяки, пусть радуется, что не насмерть!