В центре Новосибирска убили мужчину: очевидцы сообщают, что он возглавлял ЖСК

Полиция пока не называет имя убитого

Утром в этот понедельник, 27 января, в Новосибирске рядом с улицей Каменской, 51/1 обнаружили тело мужчины. Предположительно, он был убит. Сейчас полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.



Информацию об этом потвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Обнаружено тело мужчины, в настоящее время сотрудниками полиции и Следственного комитета проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению, — рассказали в полиции.

К расследованию подключились следователи.