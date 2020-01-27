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Криминал

В центре Новосибирска убили мужчину: очевидцы сообщают, что он возглавлял ЖСК

ЧП произошло в районе Каменской, 51/1. Сейчас на месте работают сотрудники полиции

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Полиция пока не называет имя убитого

Полиция пока не называет имя убитого

Утром в этот понедельник, 27 января, в Новосибирске рядом с улицей Каменской, 51/1 обнаружили тело мужчины. Предположительно, он был убит. Сейчас полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Информацию об этом потвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Обнаружено тело мужчины, в настоящее время сотрудниками полиции и Следственного комитета проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению, — рассказали в полиции.

К расследованию подключились следователи.

— Следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105, — сообщили в пресс-службе СК.

По информации очевидцев, убитый возглавлял ЖСК «Залесский». В самом кооперативе эту информацию подтвердить не смогли. На месте происшествия работает корреспондент НГС Алёна Истомина. Полиция оцепила территорию от улицы Каменской до улицы Достоевского.

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшего? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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убийствокриминалжск
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КОММЕНТАРИИ (11)

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27 янв 2020 в 13:24

А теперь перейдём в комментарии... И послушаем мнение экспертов...

Фото пользователя
27 янв 2020 в 13:25

Странно, что обнаружили. При такой уборке снега, по весне может появиться много "подснежников".

Гость
27 янв 2020 в 13:30

90е возвращаются, 90е не уходили, пролетариат подхватываем и плюсуем.