В центре Новосибирска убили мужчину: очевидцы сообщают, что он возглавлял ЖСК

Утром в этот понедельник, 27 января, в Новосибирске рядом с улицей Каменской, 51/1 обнаружили тело мужчины. Предположительно, он был убит. Сейчас полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Информацию об этом потвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Обнаружено тело мужчины, в настоящее время сотрудниками полиции и Следственного комитета проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению, — рассказали в полиции.
К расследованию подключились следователи.
— Следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105, — сообщили в пресс-службе СК.
По информации очевидцев, убитый возглавлял ЖСК «Залесский». В самом кооперативе эту информацию подтвердить не смогли. На месте происшествия работает корреспондент НГС Алёна Истомина. Полиция оцепила территорию от улицы Каменской до улицы Достоевского.
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