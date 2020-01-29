«Малыши под вашим гнётом»: воспитатель детского сада назвала 5 типичных ошибок родителей

Главное, чтобы малыш был здоров и весел! Фото: Александра Савельева

Я воспитатель в самом обычном детском саду. За девять лет насмотрелась на родительские ошибки. Родители, вы совершаете их каждый день! Сомневаетесь? Давайте проверим!

1. Нарушение режима

Иногда детей приводят в детский сад в 10, 11, 12, а то и в 13 часов. У вас выходной или ненормированный рабочий график, и вы решили выспаться. И привели ребенка «как получилось». И вот как проходит день в саду в таком случае. Занятия уже идут или закончились — усвоить в полной мере материал не удается: рисунок не раскрашен, яблочко не слеплено, стих не выучен, буква не написана. Дальше проблема — тихий час. Поскольку ребенок дома выспался, то что ему делать, когда все отдыхают? Ребеночку скучно. И тут возникает несколько вариантов: разбудить соседа, чтобы поговорить с ним, развлекать себя самому (петь песни, залезть в пододеяльник, шуршать или издавать различные звуки, проверяя, какой из них напугает воспитателя сильнее). Результат — день прошел впустую. О физиологических последствиях вы догадаетесь сами.



2. Игрушки из дома

Дети очень любят приносить в группу свои игрушки. Никто их за это не ругает, но последствия есть. Например, Машенька принесла дорогую куколку, которая умеет петь, двигаться, есть и т. д., а Катенька принесла мячик, на котором нарисована очень красивая принцесса. Девочки между собой решили поменяться игрушками. На следующий день родители Машеньки бегут к воспитателю, размахивая руками и объясняя, сколько стоила куколка.

Мой совет: приносите игрушки, которые вам не жалко будет, если ребенок их сломает, потеряет, поменяется на несколько дней.

3. Преувеличивать ссоры детей

Ребята ругаются по несколько раз в день. Чаще всего из-за игрушек или когда кто-то кого-то обозвал. Если воспитатель знает о случившемся, то он примет меры: объяснит, как можно и нельзя, помирит ребятишек. Спустя две минуты никто не помнит обид, дружба продолжается.



Если вечером ваш ребенок поделится с вами, что Вовка отнял у него машинку, пнул и обозвал дураком, какая будет у вас реакция?

Если ваш вариант оказался Б, В или Г, то ссора принимает глобальный масштаб, иногда доходящий до вызова полиции или увольнения педагога.



А дети на следующий день уже и не вспомнят о былом, ведь они лучшие друзья.

4. Ругать за испачканную одежду

Иногда доходит до абсурда: родители заставляют своего ребёнка стирать руками. На прогулке ребята ведут себя активно (бегают, прыгают, играют в подвижные игры). Ребенок может забыться и встать на коленки, его могут толкнуть или он сам упадет. Это не причина ругать и наказывать тем, чего вы сами давно не делаете. Для этого придуманы стиральные машины и сменная одежда. Кто-то настойчивый скажет: «Я учу ребенка быть опрятным и ценить вещи». Может быть, вы достигнете своей воспитательской цели, но вот вам пример обратной стороны этого процесса. Женя очень любит играть в футбол и в археологов. Под гнетом своих родителей, которые требуют от него чистой одежды (иначе его ждет наказание), придумывает любые отговорки, чтобы не идти на прогулку и остаться в группе. А если он все же на улице, сам ограничивает себя пребыванием на веранде. Хорошо это? Нет. Но зато ребенок чистый! Правда?!



5. Отказ от сотрудничества

Все детки разные, у каждого есть особенности в поведении, обучении, навыках. Естественно, это проявляется в детском саду. Воспитатель знает к каждому ребенку подход: кому надо помочь, а кто в этом не нуждается, с кем нужна индивидуальная работа, у кого нарушения произношения и много-много всего знает и делает педагог. Этой информацией он делится с родителями, чтобы вы дома обратили на это внимание, дает вам советы, рекомендации. Какова реакция родителей? «Марья Васильна прицепилась к моей Софочке, что она не умеет ложечку держать! У нее и кулачком неплохо получается!» Ну да, получается, что в садике ребенка учат, а дома это не прорабатывается. То же самое и с более сложными детками, у которых проблемы в поведении. Воспитатель не изливает вам душу, потому что ему пожаловаться некому, а призывает вас работать над этими проблемами вместе с ним.



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