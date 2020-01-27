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«Вектор» объявил о разработке двух вакцин против коронавируса

Исследование вакцин пройдёт уже в июне

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Число заболевших коронавирусом с каждым днём увеличивается

Число заболевших коронавирусом с каждым днём увеличивается

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает диагностические тесты и вакцины против коронавируса. Об этом сообщило официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на генерального директора «Вектора» Рината Максютова.

— Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, — заявил Ринат Максютов на встрече сибирских учёных с президентом РАН Александром Сергеевым. Также Максютов рассказал, что в «Векторе» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Вчера (26 января. — Прим. ред.) они были направлены в ряд регионов Российской Федерации.

На выходных Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о первых случаях заражения коронавирусом на границе с Китаем. По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.

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коронавирусВекторвакцина от гриппа
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КОММЕНТАРИИ (9)

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27 янв 2020 в 12:42

очередной баблос отмоют, а пригожие вякать будут в сударгах

Гость
27 янв 2020 в 12:42

по данным ВОЗ от респираторных заболеваний вызванных сезонным распространением гриппа и прочих простудных заболеваний умирают в год 650000 человек,то есть примерно 1700 в день.так что ваша корона-очередная искусственно вызываемая паника.еще пару недель пошумят и все пройдет.

Qwerty
27 янв 2020 в 12:36

Сомневаюсь в результате. У нас давно уже ничего не изобретается.