«Вектор» объявил о разработке двух вакцин против коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает диагностические тесты и вакцины против коронавируса. Об этом сообщило официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на генерального директора «Вектора» Рината Максютова.



— Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, — заявил Ринат Максютов на встрече сибирских учёных с президентом РАН Александром Сергеевым. Также Максютов рассказал, что в «Векторе» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Вчера (26 января. — Прим. ред.) они были направлены в ряд регионов Российской Федерации.