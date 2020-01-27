В центре Новосибирска снова угнали Toyota Highlander — машина была со спутниковой сигнализацией

В Центральном районе Новосибирска вновь угнали внедорожник Toyota Highlander — ранее в сентябре 2019 года мы рассказывали, что неизвестные угонщики за короткий промежуток времени похитили сразу три Toyota Highlander в центре. До этого машины угоняли с улиц Селезнёва, Державина и Фрунзе.

Новый угон произошел в ночь на пятницу 24 января на улице Мичурина — автомобиль стоял возле дома 29, напротив ТЦ «Галерея Новосибирск» и буквально рядом с Центральным отделом полиции.

— Toyota Highlander 2014 года выпуска (госномер С004ХЕ54), бежевого цвета с золотистым отливом, на уникальных колесных дисках. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как срабатывает автосигнализация и уже через несколько секунд появляется грабитель, проникает в автомобиль и уезжает с парковки. Преступник не торопился, возможно, что расстояние до «отстойника» находилось поблизости, — рассказывает владелец автомобиля Михаил.