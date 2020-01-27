В центре Новосибирска снова угнали Toyota Highlander — машина была со спутниковой сигнализацией

В Центральном районе Новосибирска вновь угнали внедорожник Toyota Highlander — ранее в сентябре 2019 года мы рассказывали, что неизвестные угонщики за короткий промежуток времени похитили сразу три Toyota Highlander в центре. До этого машины угоняли с улиц Селезнёва, Державина и Фрунзе.
Новый угон произошел в ночь на пятницу 24 января на улице Мичурина — автомобиль стоял возле дома 29, напротив ТЦ «Галерея Новосибирск» и буквально рядом с Центральным отделом полиции.
— Toyota Highlander 2014 года выпуска (госномер С004ХЕ54), бежевого цвета с золотистым отливом, на уникальных колесных дисках. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как срабатывает автосигнализация и уже через несколько секунд появляется грабитель, проникает в автомобиль и уезжает с парковки. Преступник не торопился, возможно, что расстояние до «отстойника» находилось поблизости, — рассказывает владелец автомобиля Михаил.
Автомобиль был оборудован спутниковым охранным комплексом Pandora 5100, что не помешало быстро похитить «Тойоту». За месяц до угона Highlander находился на СТО несколько дней по поводу ремонта электрооборудования.
В ГУ МВД РФ по Новосибирской области подтвердили, что на Мичурина было совершено хищение Toyota Highlander, и уточнили, что следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 «Кража».
Сейчас пострадавший автовладелец надеется, что кто-нибудь заметит внедорожник в местах отстоя — во дворах, на парковках, в гаражных комплексах. Возможно, автомобиль увидят и узнают в момент его перегона.
Осенью прошлого года НГС писал, как новосибирец Максим Калнин, владелец одного из угнанных Toyota Highlander, смог самостоятельно отследить пути перемещения автомобиля и нашел его спрятанным в гаражном боксе. Подробнее эту историю читайте тут.
Напомним, что в новосибирской полиции существует специальный отдел по раскрытию краж автотранспорта — по специальному телефону