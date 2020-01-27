«Там метёт, божьего света не видать»: автобусы возвращают с новосибирской трассы из-за непогоды

Автобус из Кочковского района в Новосибирск вернулся обратно из-за непогоды. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.



— Вернулись домой — развернули автобус, Жуланку проехали, и всё. Едем в Новосибирск из Кочек, встречаем по пути краснозёрский автобус, который практически 200 километров прошёл. Говорят, что на Ордынском кольце стоят и возвращают всех: закрыли трассу до 18:00. Там метёт, божьего света не видать, а утром было хорошо, — рассказала Наталья.



По её словам, отправление автобуса по направлению Кочки — Новосибирск было в 11:10, а сейчас уже этот автобус вернулся обратно.

