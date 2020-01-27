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Дороги и транспорт Подробности

«Там метёт, божьего света не видать»: автобусы возвращают с новосибирской трассы из-за непогоды

Автовокзал рассказал, по каким направлениям не пускают сейчас автобусы

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По словам читательницы, автобусы развернули на пути

По словам читательницы, автобусы развернули на пути

Автобус из Кочковского района в Новосибирск вернулся обратно из-за непогоды. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.

— Вернулись домой — развернули автобус, Жуланку проехали, и всё. Едем в Новосибирск из Кочек, встречаем по пути краснозёрский автобус, который практически 200 километров прошёл. Говорят, что на Ордынском кольце стоят и возвращают всех: закрыли трассу до 18:00. Там метёт, божьего света не видать, а утром было хорошо, — рассказала Наталья.

По её словам, отправление автобуса по направлению Кочки — Новосибирск было в 11:10, а сейчас уже этот автобус вернулся обратно.

В Новосибирском автовокзале информацию об отмене рейсов подтвердили.

— Часть рейсов действительно отменяется по погодным условиям, так как закрывается движение по трассам.

На сайте автовокзала есть информация об отмене рейсов на следующих направлениях: Карасук, Купино, Яровое, Барнаул, Чистоозёрное, Горно-Алтайск, Усть-Каменогорск через Змеиногорск. 

25 января из-за непогоды было отменено 10 рейсов, 26 января — два.

Сегодня МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре по Новосибирску и Новосибирской области.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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27 янв 2020 в 12:53

Бесполезно говорить бездельникам автоведроводителям... Всё равно поедут... Будут выделоватся на трассе... Строить из себя профессионалов...

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27 янв 2020 в 12:53

божыва света даже теоретически не существует. Все кванты света днём лишь производства звезды по имени Солнце.

Гость
27 янв 2020 в 12:53

Пусть пересаживаются на личные авто.Эти машины проедут в любую пургу и метель.А автобусы это полный отстой.