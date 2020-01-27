«Там метёт, божьего света не видать»: автобусы возвращают с новосибирской трассы из-за непогоды

Автобус из Кочковского района в Новосибирск вернулся обратно из-за непогоды. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.
— Вернулись домой — развернули автобус, Жуланку проехали, и всё. Едем в Новосибирск из Кочек, встречаем по пути краснозёрский автобус, который практически 200 километров прошёл. Говорят, что на Ордынском кольце стоят и возвращают всех: закрыли трассу до 18:00. Там метёт, божьего света не видать, а утром было хорошо, — рассказала Наталья.
По её словам, отправление автобуса по направлению Кочки — Новосибирск было в 11:10, а сейчас уже этот автобус вернулся обратно.
В Новосибирском автовокзале информацию об отмене рейсов подтвердили.
— Часть рейсов действительно отменяется по погодным условиям, так как закрывается движение по трассам.
На сайте автовокзала есть информация об отмене рейсов на следующих направлениях: Карасук, Купино, Яровое, Барнаул, Чистоозёрное, Горно-Алтайск, Усть-Каменогорск через Змеиногорск.
25 января из-за непогоды было отменено 10 рейсов, 26 января — два.
Сегодня МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре по Новосибирску и Новосибирской области.