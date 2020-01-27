Спустя неделю после сильных снегопадов мэрия внезапно объявила режим ЧС в Новосибирске: как выглядят улицы

Информацию о введении режима ЧС подтвердил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов.
Анатолий Локоть признал ситуацию в городе критической
Мэрия Новосибирска ввела режим ЧС из-за сильных снегопадов. Соответствующий приказ мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал в пятницу, 24 января. Между тем сильные снегопады накрыли город ещё в понедельник, 20 января. Всю неделю жители города жаловались на заваленные улицы и дворы. Кто-то даже пытался убрать снег своими силами.
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Информацию о введении режима ЧС подтвердил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов.
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Очнулся мэр от новогоднего застолья.Можно было просто бросить все силы на уборку снега, а не объявлять режим ЧС.
Или специально не убирали, чтобы его объявить?
И что измениться с объявлением ЧС? Типа мы вас предупредили, а там уже ваши проблемы????
Сам не можешь, пусть твоя вновь назначенная вице- мэр проявит рвение в уборке.
Задолбали уже бездельники, пустите все деньги, которые вы на пиар в СМИ запланировали потратить+ те, что запланированы на уборку и народ вам спасибо скажет.
Или все деньги уже благополучно списали?