Спустя неделю после сильных снегопадов мэрия внезапно объявила режим ЧС в Новосибирске: как выглядят улицы

Мэрия Новосибирска ввела режим ЧС из-за сильных снегопадов. Соответствующий приказ мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал в пятницу, 24 января. Между тем сильные снегопады накрыли город ещё в понедельник, 20 января. Всю неделю жители города жаловались на заваленные улицы и дворы. Кто-то даже пытался убрать снег своими силами.



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