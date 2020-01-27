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Спустя неделю после сильных снегопадов мэрия внезапно объявила режим ЧС в Новосибирске: как выглядят улицы

Анатолий Локоть признал ситуацию в городе критической

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Власти признали, что перебои в уборке снега представляют реальную угрозу для горожан

Власти признали, что перебои в уборке снега представляют реальную угрозу для горожан

Мэрия Новосибирска ввела режим ЧС из-за сильных снегопадов. Соответствующий приказ мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал в пятницу, 24 января. Между тем сильные снегопады накрыли город ещё в понедельник, 20 января. Всю неделю жители города жаловались на заваленные улицы и дворы. Кто-то даже пытался убрать снег своими силами.  

Мы начинаем следить за ситуацией со снегом в городе в режиме онлайн — присылайте нам фотографии заснеженных тротуаров, парковок и лестниц с указанием места на электронную почту news@ngs.ru. Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Информацию о введении режима ЧС подтвердил пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
27 янв 2020 в 11:26

Очнулся мэр от новогоднего застолья.Можно было просто бросить все силы на уборку снега, а не объявлять режим ЧС.
Или специально не убирали, чтобы его объявить?
И что измениться с объявлением ЧС? Типа мы вас предупредили, а там уже ваши проблемы????
Сам не можешь, пусть твоя вновь назначенная вице- мэр проявит рвение в уборке.
Задолбали уже бездельники, пустите все деньги, которые вы на пиар в СМИ запланировали потратить+ те, что запланированы на уборку и народ вам спасибо скажет.
Или все деньги уже благополучно списали?

27 янв 2020 в 11:24

какой в этом смысл?! все равно в однажды "саморастает"

27 янв 2020 в 11:23

Испанский стыд....