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Закрывайте форточки и окна: МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре

Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности

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Ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 25–27 м/с.

Ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 25–27 м/с.

Новосибирское МЧС со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр выпустило экстренное предупреждение.

— По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие два часа 27 января и в ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильный гололед, усиление ветра до 15–20 м/c, местами до 25–27 м/c. Силы МЧС России переведены в режим повышенной готовности, — передали в ведомстве.

На дорогах будут сильные заносы, местами гололёд. Также ожидаются продолжительные метели и мокрый снег. Из-за непогоды возможно повреждение линий связи и электропередач, срывы кровли, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб.

В МЧС автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. При порывах ветра следует закрывать форточки и окна, убирать с балконов и подоконников вещи. Также необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, а о происшествиях сообщать по телефонам 112, 101, 218–22–32 или 051.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прохожих сносило сильным ветром.

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КОММЕНТАРИИ (1)

хммм
27 янв 2020 в 11:07

"закрывайте форточки"
я думал опять город стал вонять своим обычным запахом, который при Локте стал визитной карточкой города.