Новосибирский метрополитен закупит новые камеры и информационные табло для вагонов

Среди оборудования в аукционной документации указаны светодиодные табло, речевые автоинформаторы, два вида камер для вагонов, коммутатор, разъёмы и запираемый шкаф для размещения видеорегистратора и вспомогательного оборудования.

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на поставку и установку новых камер, информационных табло и системы оповещения для вагонов. Подрядчик должен будет оборудовать 10 составов в 2020 году и 9 в 2021-м. На каждом этапе нужно будет разместить технику в одном составе, на что победителю аукциона даётся месяц.

— Средства видеофиксации (видеокамеры и видеорегистраторы) должны иметь действующий сертификат, выданный МВД Российской Федерации, подтверждающий их соответствие требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации, — говорится в документах о закупке.



Сейчас в метрополитене система видеонаблюдения и информирования пассажиров есть в шести составах, в феврале оборудование установят ещё в одном. С помощью этих систем записи из вагонов хранятся не меньше месяца.



— Установленное оборудование позволяет осуществлять непрерывную независимую видеофиксацию событий в пассажирском салоне каждого вагона и в кабине управления головных вагонов в течение всего времени работы состава на линии, — объяснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.



Технику хотят разместить в 76 вагонах. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность и повысить культуру обслуживания в подземке.



Итоги торгов подведут 14 февраля. Работы будут проводить в электродепо «Ельцовское».

