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Дороги и транспорт

Новосибирский метрополитен закупит новые камеры и информационные табло для вагонов

За оборудование для составов готовы выложить 18,5 млн рублей

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Новое оборудование нужно для обеспечения безопасности

Новое оборудование нужно для обеспечения безопасности

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на поставку и установку новых камер, информационных табло и системы оповещения для вагонов. Подрядчик должен будет оборудовать 10 составов в 2020 году и 9 в 2021-м. На каждом этапе нужно будет разместить технику в одном составе, на что победителю аукциона даётся месяц.

Среди оборудования в аукционной документации указаны светодиодные табло, речевые автоинформаторы, два вида камер для вагонов, коммутатор, разъёмы и запираемый шкаф для размещения видеорегистратора и вспомогательного оборудования.

— Средства видеофиксации (видеокамеры и видеорегистраторы) должны иметь действующий сертификат, выданный МВД Российской Федерации, подтверждающий их соответствие требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации, — говорится в документах о закупке.

Сейчас в метрополитене система видеонаблюдения и информирования пассажиров есть в шести составах, в феврале оборудование установят ещё в одном. С помощью этих систем записи из вагонов хранятся не меньше месяца.

— Установленное оборудование позволяет осуществлять непрерывную независимую видеофиксацию событий в пассажирском салоне каждого вагона и в кабине управления головных вагонов в течение всего времени работы состава на линии, — объяснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Технику хотят разместить в 76 вагонах. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность и повысить культуру обслуживания в подземке.

Итоги торгов подведут 14 февраля. Работы будут проводить в электродепо «Ельцовское».

Ранее НГС рассказывал, что, по словам Анатолия Локтя, в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах. Также мы писали о том, что двое мужчин устроили разборку на станции метро «Октябрьская».

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метрополитенгосзакупки
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КОММЕНТАРИИ (11)

сколько можно
27 янв 2020 в 10:23

Власти и руководство метро не хотят ответить на вопрос, когда они перестанут издеваться над людьми - пассажирами метро?

Аудиовонь, т.е. навязываемая аудиореклама - это агрессивная форма унижения и пытки людей. Причем за их же деньги.

Всем, кто связан этим позорным бизнесом, должно быть стыдно. Что они говорят своим близким, интересно, как спят по ночам? "Мы унижаем и мучим людей аудиовонью!" - гордо звучит, ага.

п.с. Позорно для всей страны, что навязывание аудиорекламы вообще до сих пор не запрещено законом.

Алекс 54
27 янв 2020 в 10:18

Пусть новые станции закупят!

Гость
27 янв 2020 в 10:16

Новые камеры ставят после статьи малолетки о том, что её в метро лапали?