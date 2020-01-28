Мем не прав: НГС нашёл трёх новосибирских котов, которые родились до того, как Путин стал президентом

Всем котикам уже за 20 лет Фото: читатели НГС

На прошлой неделе по сети активно гулял мем о том, что в России уже нет ни одного кота, который бы родился до того, как Владимир Путин стал президентом.

Редакция НГС решила доказать обратное — в итоге мы собрали истории трёх новосибирских котов-долгожителей, которым уже за 20 лет.

Домашний доктор Бона

Историю Боны рассказала её хозяйка Мария. Кошка появилась в семье в 1998 году. У отца Марии в гараже завелись мыши, и он решил взять котёнка у соседей. Когда начались холода, Бону забрали в квартиру.



— Вот так она прижилась дома после гаража. Когда Бона у нас появилась, я пошла в первый класс. Пока она у нас живёт, я уже вышла замуж. И вот эта кошка столько у нас живёт. При этом у нас были и собаки, и другие кошки, и она у нас такая старейшина в семье, — рассказывает Мария.



Хозяева считают Бону домашним доктором Фото: Мария

Также за эти 22 года семья переехала из Казахстана в Новосибирск. Чтобы перевезти кошку, ей даже сделали паспорт.

— Бона пережила четыре переезда, когда квартиры меняли и так далее. А теперь она ещё и гражданство поменяла. Она у нас путешественница, — объяснила хозяйка.

Котята у Боны были дважды. В первый раз, в 2000 году, она родила четверых от персидского кота. По словам хозяйки, они были очень красивыми. Второй раз Бона стала мамой в 2002 году, тогда у неё было три котёнка. Всех семерых раздали, и они до сих пор живут у своих хозяев.

Мария рассказывает, что Бона выполняет роль домашнего доктора.

— Она у нас чисто чёрная кошечка, и она такой семейный врач. Потому что она хорошо чувствует, когда у кого-то из членов семьи что-то болит: приходит и ложится на больное место. Для папы она очень хороший доктор, потому что чувствует его давление, ложится, начинает лежать, мурчать. И не то чтобы давление прям в норму приходит, но становится легче. Поэтому её оберегают в семье. Эта кошка — мамина, потому что она по характеру больше похожая на нее. У нас есть ещё вторая кошка Сима, мы её называем папиной, потому что они даже внешне похожи. То есть Бона больше похожа на маму, а Сима — на папу. Но у Боны везде приоритет. Она, например, может на стуле за столом сидеть, а вторую не подпускают, — говорит девушка.



С возрастом здоровье кошки стало ухудшаться Фото: Мария

Здоровье кошки ухудшилось в прошлом году. В ветеринарной клинике хозяевам сказали, что у животного отказывают почки, поэтому Боне постоянно нужны обезболивающие препараты.

— Но она спит, ест, ходит. Правда, она у нас уже оглохла — буквально пару лет назад перестала слышать, и один глаз уже не видит. То есть она плохо видит, плохо слышит, в основном спит и кушает. Она уже менее активная, — рассказала Мария.

Самый добрый кот

Кота назвали Мусей, потому что сначала хозяева думали, что он девочка. То, что Муся — мальчик, стало понятно лишь через полгода, когда кот уже отзывался на кличку. С того момента его зовут то Муся, то Мусёк. Сейчас ему 21 год.

— У нас никогда дома не было животных. Брат был в гостях у друга, у которого кошка окотилась. В частном секторе, кот — дворняжка самая настоящая. Ну и нам предложили его взять, сказали, что если не понравится, то заберут. Нам его принесли, он сразу же прижился. У него, как выяснилось, мама тоже долгожительница, прожила лет 19, — рассказала НГС Екатерина, хозяйка Муси.



Владельцы считают, что Муся — самый добрый кот, которого кто-нибудь когда-нибудь встречал Фото: Екатерина

Отец девушки сначала скептически отнёсся к появлению кота в доме. Однако Мусёк сразу понял, кто в доме хозяин, и в первый же вечер лёг спать к отцу на плечо. После этого тот стал с теплом относится к любимцу. Сейчас владельцы очень любят Мусю и всячески оберегают.

— Он — самый добрый кот, которого кто-нибудь когда-нибудь встречал. Ни разу ни на кого не напал специально, не поцарапал, ну только в процессе игры, когда мы были маленькими. Если ему что-то не нравилось — дети плакали например, — то он просто уходил в другую комнату, и всё. Вообще он любит посидеть со всеми, если гости приходят. Он раньше уделял время, но немножко, чуть-чуть сидел на коленках и уходил. А сейчас — скажем так, под старость — постоянно хочет сидеть на руках. Если раньше он посидел, свое внимание оказал и ушёл, то сейчас только сядешь, он сразу лезет на коленки. То есть надо, чтобы его гладили, трогали, внимание уделяли. Сидеть просто так невозможно, он сразу на колени лезет. Мы все понимаем, что он уже старенький, и помогаем. И ещё сейчас ему сложно запрыгнуть на подоконник, на кровать высокую, он как-то цепляется задними лапами. Не такой прыткий, как раньше. К нему все хорошо относятся, это уже член семьи, по-другому никак, — говорит Екатерина.



С годами Муся стал более общительным Фото: Екатерина

Около трёх лет назад Муся оглох, это заметили случайно, когда он перестал выходить и встречать гостей. Однако кот всё равно подбегает, если помахать рукой. У Муси никогда не было проблем со здоровьем, из-за которых пришлось бы обратиться за помощью к ветеринару. Екатерина также сказала, что он стал менее активным.

Сейчас хозяева очень заботятся о своём любимце. Если они куда-то уезжают, то в первую очередь беспокоятся о том, чтобы у Муси было достаточно корма. Балкон в квартире должен быть закрыт, чтобы кот не мог с него выпасть.

Кот Сёма

Третий герой — кот Сёма, сейчас ему 21 год. Его хозяйка Ольга рассказала, как он появился на свет.

— Он родился от моей же домашней кошки, я принимала роды. Он шел задними лапами, я вытягивала его за хвост. Родился и не дышал, я трясла его вверх ногами, потом догадалась подуть в нос, и он запищал. С тех пор живет со мной, — говорит девушка.



Из-за Сёминой доброжелательности его сравнивают с котом Леопольдом Фото: Ольга

За то время, что Сёма живёт с Ольгой, она успела переехать в другую квартиру, закончить школу и университет. Девушка также пожила в Москве, но потом вернулась обратно в Новосибирск. Хозяйка отметила, что по характеру кот очень ласковый, он доброжелательно относится ко всем людям.



— Нагло требует ласку, очень разговорчивый, во всех делах человека ему надо участвовать. Может иногда внезапно сорваться с места и дать круг с воплями по квартире. Любит других котов. Кот Леопольд, — рассказывает о своём любимце хозяйка.

Кроме Сёмы с Ольгой живут кот Заяц, которому пять лет, и 15-летняя кошка Гусеница. Все животные хорошо ладят и заботятся друг о друге.

— Сейчас кот глухой, поэтому громко мяукает, потому что сам себя не слышит. Слепой на один глаз, периодически бывают приступы панкреатита. Стал похудее, такой сухой жилистый старичок. Много спит, любит поесть. Не дурак поиграть с красной точкой или пакетом, от избытка чувств может куснуть, — говорит Ольга о здоровье кота.



С возрастом Сёма ослеп на один глаз Фото: Ольга