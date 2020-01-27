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В Америке на личном вертолёте разбился легендарный баскетболист Коби Брайант

У него остались жена и четверо детей

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Коби Брайанту был 41 год

Коби Брайанту был 41 год

В Калифорнии при крушении вертолёта погиб известный баскетболист Коби Брайант. Об этом пишет портал TMZ Sports. По данным издания, вертолёт принадлежит баскетболисту. 

Сначала вертолёт загорелся, а потом рухнул недалеко от Лос-Анджелеса. По предварительным данным, вместе с Брайантом погибли ещё четыре человека.

Коби Брайанту был 41 год. У него остались жена и четверо детей. Никого из них в том вертолёте не было.

20 лет Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем завершить игровую карьеру в 2016 году. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и его называют одним из величайших баскетболистов ассоциации. 

А в 2018 году Коби Брайант получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Фото с места крушения

Фото с места крушения

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Баскетболумер спортсменКоби Брайант
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КОММЕНТАРИИ (3)

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27 янв 2020 в 04:05

Жесть... Вот жеж только фотографировались... Я, Коби и Леброн...

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27 янв 2020 в 03:44

Ешё январь, а уже надоела зима.

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27 янв 2020 в 03:23

Считаю, что мистер Хёрст должен нам больше инфы из Калифорнии поставлять.