В Америке на личном вертолёте разбился легендарный баскетболист Коби Брайант

В Калифорнии при крушении вертолёта погиб известный баскетболист Коби Брайант. Об этом пишет портал TMZ Sports. По данным издания, вертолёт принадлежит баскетболисту.



Сначала вертолёт загорелся, а потом рухнул недалеко от Лос-Анджелеса. По предварительным данным, вместе с Брайантом погибли ещё четыре человека.

Коби Брайанту был 41 год. У него остались жена и четверо детей. Никого из них в том вертолёте не было.



20 лет Брайант играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем завершить игровую карьеру в 2016 году. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и его называют одним из величайших баскетболистов ассоциации.