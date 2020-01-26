Хоккей: «Сибирь» проиграла ЦСКА в выездном матче

Игра началась в 21:00 по новосибирскому времени. Команда ЦСКА открыла счет уже в первом периоде всего за несколько секунд до его окончания. Первую шайбу забросил в ворота «Сибири» на 19-й минуте нападающий Антон Слепышев. В течение всего периода московская команда заработала сразу три удаления.

Во втором периоде ни одной из команд не удалось забросить шайбу в ворота соперника, но на этот раз хоккеисты «Сибири» тоже заработали удаления за выброс шайбы, задержку соперника и грубость.



В третьем периоде с разницей в одну минуту москвичи забили сразу два гола в ворота ХК «Сибирь»: сначала на 48-й минуте нападающий Михаил Григоренко, затем на 49-й нападающий Кирилл Капризов.



В минувшую пятницу, в ночь с 24 на 25 января, новосибирская команда сыграла с «Нефтехимиком» из Нижнекамска в выездном матче. «Сибирь» проиграла сопернику со счетом 3:6.



Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 29 января, в среду. Команда сыграет против рижского «Динамо».

