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Хоккей: «Сибирь» проиграла ЦСКА в выездном матче

Игра закончилась со счетом 3:0

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Игра проходила на ледовой арене ЦСКА в Москве

Игра проходила на ледовой арене ЦСКА в Москве

Вечером в воскресенье, 26 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил московскому ЦСКА. Игра закончилась со счетом 3:0.

Игра началась в 21:00 по новосибирскому времени. Команда ЦСКА открыла счет уже в первом периоде всего за несколько секунд до его окончания. Первую шайбу забросил в ворота «Сибири» на 19-й минуте нападающий Антон Слепышев. В течение всего периода московская команда заработала сразу три удаления.

Во втором периоде ни одной из команд не удалось забросить шайбу в ворота соперника, но на этот раз хоккеисты «Сибири» тоже заработали удаления за выброс шайбы, задержку соперника и грубость.

В третьем периоде с разницей в одну минуту москвичи забили сразу два гола в ворота ХК «Сибирь»: сначала на 48-й минуте нападающий Михаил Григоренко, затем на 49-й нападающий Кирилл Капризов.

В минувшую пятницу, в ночь с 24 на 25 января, новосибирская команда сыграла с «Нефтехимиком» из Нижнекамска в выездном матче. «Сибирь» проиграла сопернику со счетом 3:6.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 29 января, в среду. Команда сыграет против рижского «Динамо».

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хоккейХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (14)

Хоккей
26 янв 2020 в 23:31

Опять обосрались не сняв штанов

elka
26 янв 2020 в 23:30

Собираю плевки в свою пещерку!)Плюйте ребята..::))прямо туда...!;)

Фото пользователя
26 янв 2020 в 23:26

Очередной плевок Сибири в лицо болельщикам... Ахаха...