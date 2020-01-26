«Она бы совсем туда ушла»: в Центральном районе 3-летняя девочка провалилась в люк

Сегодня, 26 января, вечером в Центральном районе Новосибирска ребенок чуть не провалился в открытый люк. Об этом в редакцию НГС сообщила мать девочки.
— Мы поехали в город в изостудию. Для нас место вообще незнакомое, в первый раз там. Я припарковалась поближе к дому по улице Демьяна Бедного, 58, у дороги. И тут же люди ходят. Со всех сторон снег, никаких ограждений не видно. Я вышла из машины и заметила, что у заднего колеса в 10 сантиметрах снежная ямка, видно крышку люка. Дочку достала — она пошла, запнулась об эту крышку, упала и провалилась ногой в люк. Там снегом все было засыпано. Соответственно, когда она падала, весь снег упал туда, стало видно, что там дыра. Если бы он был полностью открыт, она бы совсем туда ушла, а так провалилась частично. Все обошлось, я ее вытащила! — поделилась с корреспондентом НГС Ольга.
По словам женщины, она обратилась с жалобой в службу 112. Через два часа люк огородили, но не закрыли крышкой.
— Дело в том, что там ходят люди, а рядом дорога. Вот если, например, поедет машина, а человеку нужно будет отойти в сторону, он просто упадет. Либо он, либо ребенок, — добавила женщина.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли закрыть люк на этом участке в ближайшее время.
В начале января в Заельцовском районе 9-летняя девочка провалилась в канализационный люк. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом двух костей и голеностопа.