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Город

«Она бы совсем туда ушла»: в Центральном районе 3-летняя девочка провалилась в люк

Под слоем снега не было видно, что люк не закрыт до конца

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По словам матери, сейчас с девочкой все в порядке

По словам матери, сейчас с девочкой все в порядке

Сегодня, 26 января, вечером в Центральном районе Новосибирска ребенок чуть не провалился в открытый люк. Об этом в редакцию НГС сообщила мать девочки. 

— Мы поехали в город в изостудию. Для нас место вообще незнакомое, в первый раз там. Я припарковалась поближе к дому по улице Демьяна Бедного, 58, у дороги. И тут же люди ходят. Со всех сторон снег, никаких ограждений не видно. Я вышла из машины и заметила, что у заднего колеса в 10 сантиметрах снежная ямка, видно крышку люка. Дочку достала — она пошла, запнулась об эту крышку, упала и провалилась ногой в люк. Там снегом все было засыпано. Соответственно, когда она падала, весь снег упал туда, стало видно, что там дыра. Если бы он был полностью открыт, она бы совсем туда ушла, а так провалилась частично. Все обошлось, я ее вытащила! — поделилась с корреспондентом НГС Ольга.

По словам женщины, она обратилась с жалобой в службу 112. Через два часа люк огородили, но не закрыли крышкой. 

— Дело в том, что там ходят люди, а рядом дорога. Вот если, например, поедет машина, а человеку нужно будет отойти в сторону, он просто упадет. Либо он, либо ребенок, — добавила женщина. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли закрыть люк на этом участке в ближайшее время.

В начале января в Заельцовском районе 9-летняя девочка провалилась в канализационный люк. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом двух костей и голеностопа

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КОММЕНТАРИИ (19)

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26 янв 2020 в 23:05

Господи, сколько ж ещё детей должно провалиться, чтоб мэрия начала какие-то действия предпринимать?

Svetlana
26 янв 2020 в 23:12

По поводу некоторых комментариев: не важно, куда смотрела яжемать, не важно где был папа тягач... Люки должны быть закрыты!

Адам без Евы
26 янв 2020 в 23:08

И это в центральном районе происходит, где по сути обычно городские чинуши более менее следят за порядком, а нет, оказывается бардак везде. Когда уже нормально эти люки будут крепить? Почему в других городах нет такого?