Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на лавочке перед храмом

Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года

Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года.



Прихожане рассказали, что «после службы он сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, через 15 минут приехала скорая и констатировала смерть», сообщает телеграм-канал tv360ru.



В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот подтвердили, что Всеволод Чаплин скончался перед храмом, об этом сообщает ТАСС.