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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на лавочке перед храмом

Ему стало плохо, приехала скорая и констатировала смерть

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Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года

Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года

Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года.

Прихожане рассказали, что «после службы он сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, через 15 минут приехала скорая и констатировала смерть», сообщает телеграм-канал tv360ru.

В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот подтвердили, что Всеволод Чаплин скончался перед храмом, об этом сообщает ТАСС. 

Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.

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Всеволод Чаплин
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КОММЕНТАРИИ (57)

Ростислав
26 янв 2020 в 22:41

Это не тот Чаплин, который заявлял, что _Убивать людей можно и нужно??!!!(С)

ЫЫЫ
26 янв 2020 в 22:31

На повышение пошел.

Alf
26 янв 2020 в 22:54

Надеюсь там, наверху, Иосиф Виссарионович разъяснит этому попу о том, что поп был не прав.