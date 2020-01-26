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Каток — в Tinder, НОВАТ — в Facebook: новосибирцы представили, как бы выглядел город в разных соцсетях

В подборке оказались НОВАТ, Технопарк, отель «Марриотт» и новосибирский каток

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В подборку помимо оперного театра и Технопарка попали отель «Марриотт» и новосибирский каток

В подборку помимо оперного театра и Технопарка попали отель «Марриотт» и новосибирский каток

Новосибирцы в рамках мирового флешмоба #DollyPartonChallenge представили, как бы выглядел город в разных соцсетях. В паблике «Нетипичный Новосибирск» выбрали для этого четыре вида города.

В подборке оказались НОВАТ, Технопарк, отель «Марриотт» и новосибирский каток. Первый предлагают выбрать на аватарку Facebook, Технопарк — в LinkedIn, отель «Марриотт» для Instagram. Нашумевший снимок новосибирского фотографа Славы Степанова — вид сверху на новосибирский каток, по мнению пользователей, хорошо подошёл бы Новосибирску для сервиса знакомств Tinder.

Новосибирцы активно принимают участие в мировом флешмобе #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывают коллажи, в которых показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. Мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.

Какие бы вы выбрали виды Новосибирска на аватарку города и для каких соцсетей? Предлагайте варианты в комментариях.

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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
26 янв 2020 в 19:04

У меня есть фотография, как я за рулем бугатти тайп атлантик 1936 г.в. в разных соцсетях.

с богаткова
26 янв 2020 в 19:03

Бугатти тайп атлантик 1936 г.в. одинаково выглядит в соцсетях. Одинаково хорошо. потому что это лучший автомобиль в мире.

Фото пользователя
26 янв 2020 в 19:03

Сейчас обработаю фотографию ЧОП и посмотрю, как он будет выглядеть в разных соцсетях.