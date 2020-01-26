Каток — в Tinder, НОВАТ — в Facebook: новосибирцы представили, как бы выглядел город в разных соцсетях

В подборку помимо оперного театра и Технопарка попали отель «Марриотт» и новосибирский каток

Новосибирцы в рамках мирового флешмоба #DollyPartonChallenge представили, как бы выглядел город в разных соцсетях. В паблике «Нетипичный Новосибирск» выбрали для этого четыре вида города.

В подборке оказались НОВАТ, Технопарк, отель «Марриотт» и новосибирский каток. Первый предлагают выбрать на аватарку Facebook, Технопарк — в LinkedIn, отель «Марриотт» для Instagram. Нашумевший снимок новосибирского фотографа Славы Степанова — вид сверху на новосибирский каток, по мнению пользователей, хорошо подошёл бы Новосибирску для сервиса знакомств Tinder.