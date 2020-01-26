Каток — в Tinder, НОВАТ — в Facebook: новосибирцы представили, как бы выглядел город в разных соцсетях

Новосибирцы в рамках мирового флешмоба #DollyPartonChallenge представили, как бы выглядел город в разных соцсетях. В паблике «Нетипичный Новосибирск» выбрали для этого четыре вида города.
В подборке оказались НОВАТ, Технопарк, отель «Марриотт» и новосибирский каток. Первый предлагают выбрать на аватарку Facebook, Технопарк — в LinkedIn, отель «Марриотт» для Instagram. Нашумевший снимок новосибирского фотографа Славы Степанова — вид сверху на новосибирский каток, по мнению пользователей, хорошо подошёл бы Новосибирску для сервиса знакомств Tinder.
Новосибирцы активно принимают участие в мировом флешмобе #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывают коллажи, в которых показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. Мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.
Какие бы вы выбрали виды Новосибирска на аватарку города и для каких соцсетей? Предлагайте варианты в комментариях.