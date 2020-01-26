«Вытащил из-под поезда, бросил на снег и поехал дальше»: очевидцы рассказали как спасали сбитого подростка

Поезд отрезал пострадавшему стопу Фото: Густаво Зырянов

Стали известные подробности ЧП на станции Сибирская в Новосибирске, где в эту субботу, 25 января, поезд сбил 17-летнего подростка. В РЖД предположили, что молодой человек мог не услышать приближение состава из-за наушников. Но очевидцы утверждают, что его уши были свободны. Корреспондент НГС попыталась восстановить картину произошедшего. «Ампутация правой стопы» Происшествие случилось в 16:15 — под электричкой оказался 17-летний новосибирец. Парень переходил через пути в неположенном месте и попал под поезд.

— Житель Первомайского района. Ампутация правой стопы, разрыв селезёнки, — рассказал корреспонденту НГС о травмах пострадавшего источник, знакомый с ситуацией. По его данным, молодой человек возвращался домой с учёбы — поезд ехал со спины, поэтому он его не заметил и сигнала не услышал. «По предварительным данным, переходил пути в наушниках» В РЖД рассказали, что машинист пытался экстренно остановить состав, но из-за небольшого расстояния это сделать не получилось. — В 16:15 на станции Сибирская в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под электропоезд попал подросток 2002 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирской железной дороги Ирина Ерохина.

