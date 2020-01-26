«Вытащил из-под поезда, бросил на снег и поехал дальше»: очевидцы рассказали как спасали сбитого подростка

Стали известные подробности ЧП на станции Сибирская в Новосибирске, где в эту субботу, 25 января, поезд сбил 17-летнего подростка. В РЖД предположили, что молодой человек мог не услышать приближение состава из-за наушников. Но очевидцы утверждают, что его уши были свободны. Корреспондент НГС попыталась восстановить картину произошедшего.
«Ампутация правой стопы»
Происшествие случилось в 16:15 — под электричкой оказался 17-летний новосибирец. Парень переходил через пути в неположенном месте и попал под поезд.
— Житель Первомайского района. Ампутация правой стопы, разрыв селезёнки, — рассказал корреспонденту НГС о травмах пострадавшего источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, молодой человек возвращался домой с учёбы — поезд ехал со спины, поэтому он его не заметил и сигнала не услышал.
«По предварительным данным, переходил пути в наушниках»
В РЖД рассказали, что машинист пытался экстренно остановить состав, но из-за небольшого расстояния это сделать не получилось.
— В 16:15 на станции Сибирская в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под электропоезд попал подросток 2002 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирской железной дороги Ирина Ерохина.
«Парень был без наушников»
Очевидцы утверждают, что молодой человек не был в наушниках во время инцидента.
— Мой муж был с ним до приезда скорой, говорит, что наушников ни на нём, ни рядом с ним не было. Да, не увидел парень, может, не услышал из-за ветра, может, еще что-то, — человеческий фактор (кстати, переходил он не один, а рядом шли еще примерно человек пять). А тот же машинист электрички, которого так всем жалко, просто вытащил парнишку из-под поезда, бросил на снег и поехал дальше, даже не оказав первую помощь. Машинист не обязан оказывать помощь, поэтому и не оказал, — рассказала корреспонденту НГС жена мужчины, который помогал пострадавшему.
Вы были очевидцем происшествия? Вы знаете подростка, попавшего под поезд? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.
Иногда происшествия на железной дороге заканчиваются благополучно: в начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.